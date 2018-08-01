Bolsonaro lança aplicativo para driblar algoritmos de redes sociais

Jair Bolsonaro no Roda Viva Crédito: Reprodução

Sem conseguir costurar alianças e com a perspectiva de ter entre oito e 12 segundos de propaganda na TV, o pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) pretende lançar, em 16 de agosto, um aplicativo de celular para divulgar sua campanha. Além de combater a falta de tempo de TV, a ferramente tem o objetivo de driblar os algoritmos das redes sociais, que limitam o alcance das publicações que não são de páginas pessoais.

Um protótipo do aplicativo já está sendo testado: batizado de Mano, já pode ser baixado nos smartphones. O lançamento oficial da plataforma, porém, cujo nome não foi confirmado, está previsto para o primeiro dia oficial de campanha. Nele, serão disponibilizados vídeos, fotos e textos sobre Bolsonaro. Também deverá ter destaque no aplicativo uma seção para combater notícias falsas.

A ferramenta é a aposta da campanha de Bolsonaro para seguir mobilizando a militância nos meios digitais. Usar a internet para divulgar sua candidatura é uma das maiores apostas da campanha de Bolsonaro. A estratégia é dizer que se são oito segundos na TV, Bolsonaro estará 24 horas na internet.

Na entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira, Bolsonaro esteve entre os principais assuntos comentados no Twitter. Embora a campanha tenha comemorado a repercussão, uma análise de publicações nas redes sociais duirante a entrevista de Bolsonaro mostra que a maior parte das menções foi negativa.

Segundo levantamento feito pelo centro de pesquisas InternetLab, em publicações no Twitter, 35,1% das manifestações foram contra o pré-candidato, enquanto 32,8% foram a favor. Há ainda 28,6% menções ao militar que não se relacionam com nenhum dos dois polos.

Ao analisar apenas os tuítes contrários a Bolsonaro, os pesquisadores encontraram repetições das palavras "cota" e "escravidão", o que indica que as declarações de Bolsonaro sobre esses temam foram as que mais repercutiram.