Bolsonaro lança aplicativo para driblar algoritmos de redes sociais

Sem conseguir costurar alianças e com a perspectiva de ter entre oito e 12 segundos de propaganda na TV, o pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) pretende lançar, em 16 de agosto, um aplicativo de celular para divulgar sua campanha. Além de combater a falta de tempo de TV, a ferramente tem o objetivo de driblar os algoritmos das redes sociais, que limitam o alcance das publicações que não são de páginas pessoais.
Um protótipo do aplicativo já está sendo testado: batizado de Mano, já pode ser baixado nos smartphones. O lançamento oficial da plataforma, porém, cujo nome não foi confirmado, está previsto para o primeiro dia oficial de campanha. Nele, serão disponibilizados vídeos, fotos e textos sobre Bolsonaro. Também deverá ter destaque no aplicativo uma seção para combater notícias falsas.
A ferramenta é a aposta da campanha de Bolsonaro para seguir mobilizando a militância nos meios digitais. Usar a internet para divulgar sua candidatura é uma das maiores apostas da campanha de Bolsonaro. A estratégia é dizer que se são oito segundos na TV, Bolsonaro estará 24 horas na internet.
Na entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira, Bolsonaro esteve entre os principais assuntos comentados no Twitter. Embora a campanha tenha comemorado a repercussão, uma análise de publicações nas redes sociais duirante a entrevista de Bolsonaro mostra que a maior parte das menções foi negativa.
Segundo levantamento feito pelo centro de pesquisas InternetLab, em publicações no Twitter, 35,1% das manifestações foram contra o pré-candidato, enquanto 32,8% foram a favor. Há ainda 28,6% menções ao militar que não se relacionam com nenhum dos dois polos.
Ao analisar apenas os tuítes contrários a Bolsonaro, os pesquisadores encontraram repetições das palavras "cota" e "escravidão", o que indica que as declarações de Bolsonaro sobre esses temam foram as que mais repercutiram.
Outra análise das redes sociais, feita pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (DAPP-FGV) contabilizou 717.308 publicações no Twitter em 12h motivadas pela entrevista no Roda Viva. Os pesquisadores encontraram dois principais grupos na discussão: 54,2% contra o pré-candidato e 26% a favor.