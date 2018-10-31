Bolsonaro irá a Brasília na próxima terça-feira

Acompanhado de agentes da PF e da mulher, Bolsonaro vota no Rio. Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) deve desembarcar em Brasília, na próxima terça-feira (6), e participar de reuniões do governo de transição cujo gabinete vai funcionar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a 6 quilômetros (km) da Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília, onde ficam o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O presidente eleito tem evitado viajar em jato particular e irá à capital em um voo comercial.

Na segunda-feira (29), em entrevistas a emissoras de televisão, Bolsonaro afirmou que irá visitar o presidente Michel Temer para agradecer as felicitações que recebeu. Será a primeira pessoa que irei procurar, disse. De acordo com ele, os dois meses finais do governo Temer vão ser da mais perfeita harmonia.

O presidente eleito reuniu hoje (30) os assessores mais próximos, na casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para o primeiro encontro após as eleições. Nele, ficaram definidas a criação do superministério da Economia  unindo Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio  e a fusão das pastas de Agricultura e Meio Ambiente.

As informações foram confirmadas pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), indicado para ocupar a Casa Civil, e o economista Paulo Guedes, que deve assumir o superministério da Economia.