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Transição

Bolsonaro irá a Brasília na próxima terça-feira

O presidente eleito tem evitado viajar em jato particular e irá à capital em um voo comercial.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 23:03

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 23:03

Acompanhado de agentes da PF e da mulher, Bolsonaro vota no Rio. Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) deve desembarcar em Brasília, na próxima terça-feira (6), e participar de reuniões do governo de transição cujo gabinete vai funcionar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a 6 quilômetros (km) da Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília, onde ficam o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O presidente eleito tem evitado viajar em jato particular e irá à capital em um voo comercial.
Na segunda-feira (29), em entrevistas a emissoras de televisão, Bolsonaro afirmou que irá visitar o presidente Michel Temer para agradecer as felicitações que recebeu. Será a primeira pessoa que irei procurar, disse. De acordo com ele, os dois meses finais do governo Temer vão ser da mais perfeita harmonia.
O presidente eleito reuniu hoje (30) os assessores mais próximos, na casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para o primeiro encontro após as eleições. Nele, ficaram definidas a criação do superministério da Economia  unindo Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio  e a fusão das pastas de Agricultura e Meio Ambiente.
As informações foram confirmadas pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), indicado para ocupar a Casa Civil, e o economista Paulo Guedes, que deve assumir o superministério da Economia.
> Bolsonaro vai criar superministério da Economia
Onyx virá na quarta-feira (31) a Brasília para se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que coordena a equipe de transição do governo do presidente Michel Temer. Ele já se reuniram anteriormente quando foi transmitido ao enviado de Bolsonaro um panorama geral sobre a máquina administrativa federal  número de funcionários e despesas.

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