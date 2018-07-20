Bolsonaro insiste em um militar na chapa

Jair Messias Bolsonaro Crédito: Reprodução | Instagram

O pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, disse na quinta-feira, 19, que vai insistir no nome de um general da reserva do Exército para o posto de vice em sua chapa.

O nome mais falado pelo deputado ontem foi o do general Hamilton Mourão, que já anunciou sua pré-candidatura à Presidência pelo PRTB. Mourão Mineirão é o único que está no banco de reservas neste momento, disse Bolsonaro. Mas ainda tem muita negociação até domingo (data da convenção do PSL), afirmou. A escolha do general depende de um entendimento com o PRTB, partido ao qual ele está filiado.

A sinalização a Mourão foi feita depois de Bolsonaro ter, nos últimos três dias, ouvido nãos do PR, comandado por Valdemar Costa Neto, e do nanico PRP, partido do general Augusto Heleno para comporem sua chapa presidencial.

Bolsonaro também disse não ontem. Em entrevista ao Estado, o presidenciável afirmou que a advogada Janaina Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff e filiada ao seu partido, não será sua vice e sairá candidata a deputada estadual. O nome de Janaina passou a ser cotado após a negativa do PRP. Ela saiu do radar da discussão sobre o posto de vice.

Pela manhã, o deputado ironizou a ausência de alianças em sua chapa  sozinho, o presidenciável teria 8 segundos de exibição por dia em cada um dos dois blocos diários no horário eleitoral. Vocês viram que ninguém quer fazer acordo comigo. O meu apoio é o povo, disse ele a militantes que o aguardavam no aeroporto de Goiânia. Não quero apoio para 2018, não. Quero para 2022, porque 2018 já era, afirmou o militar reformado em tom de brincadeira, após ouvir de aliados que já estava eleito neste ano.

Porém, enquanto desdenhava de apoio político, Bolsonaro insistia com o PRP para ter Heleno como vice. O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, e o vice, Julian Lemos, foram enviados ontem a São Paulo para reforçar com dirigentes do PRP a proposta de aliança e ter o general Augusto Heleno na chapa.

Eles foram recebidos pelo presidente do PRP, Ovasco Resende, que deu uma nova resposta negativa. A conversa foi muito boa, nos conhecemos pessoalmente e falamos sobre nossos projetos. Mas, em virtude de a Executiva Nacional já ter resolvido, achamos que no momento não vamos lançar o general Heleno como vice. Ficou acertado com todos eles aqui que não vamos caminhar nessa condição de vice.

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