Bolsonaro ignora cartas pela democracia e exalta economia

FOLHAPRESS - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou virtualmente do seminário 5G.BR e evitou comentar o evento ocorrido nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), em que foi lida a mais ampla manifestação de defesa da democracia sob o governo do atual mandatário.

Em discurso, o chefe do Executivo elogiou o ministro Paulo Guedes (Economia) e disse que o Brasil é "um dos poucos países com PIB [Produto Interno Bruto] positivo" neste ano.