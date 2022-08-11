Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro ignora cartas pela democracia e exalta economia
Folha de São Paulo

Bolsonaro ignora cartas pela democracia e exalta economia

FOLHAPRESS - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou virtualmente do seminário 5G.BR e evitou comentar o evento ocorrido nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:40

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:40

FOLHAPRESS - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou virtualmente do seminário 5G.BR e evitou comentar o evento ocorrido nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), em que foi lida a mais ampla manifestação de defesa da democracia sob o governo do atual mandatário.
Em discurso, o chefe do Executivo elogiou o ministro Paulo Guedes (Economia) e disse que o Brasil é "um dos poucos países com PIB [Produto Interno Bruto] positivo" neste ano.
Ele também repetiu a visão do chefe da pasta econômica de que o Brasil se recuperou em "V" dos problemas econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ovo de Páscoa caseiro: 8 receitas fáceis e econômicas
Imagem de destaque
Aluno de 15 anos é agredido por estudantes dentro de escola em Colatina
Imagem de destaque
Corpo de pescador desaparecido é encontrado em rio em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados