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Eleições

Bolsonaro ganha em 17 Estados e no DF; Nordeste garante 2º turno

Bolsonaro e Haddad disputam a Presidência pela primeira vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:42

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:42

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, é o mais votado em 17 Estados e no Distrito Federal. O capitão reformado do Exército só ficou atrás de Fernando Haddad (PT) nos oito Estados do Nordeste e no Pará. Ciro Gomes (PDT) liderou a disputa no Ceará, seu berço político.
> Veja a apuração completa dos votos do ES
Bolsonaro e Haddad disputam a Presidência pela primeira vez e foram os dois mais votados entre os 13 postulantes ao Palácio do Planalto. O resultado do primeiro turno quebrou a polarização entre PT e PSDB na eleição presidencial. Nas últimas seis eleições, houve duas vitórias do PSDB (1994 e 1998) e quatro do PT (2002, 2006, 2010 e 2014).
O Nordeste que garantiu a vitória a Dilma Rousseff em 2014 também assegurou a ocorrência de segundo turno neste ano.

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