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Tratamento

Bolsonaro faz caminhada e seu estado clínico continua estável

O candidato à presidência Jair Bolsonaro continua em condições clínicas estáveis e hoje passou por fisioterapia, caminhada e exercícios respiratórios sem apresentar dor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 22:34

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 22:34

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
O candidato à presidência Jair Bolsonaro continua em condições clínicas estáveis e hoje passou por fisioterapia, caminhada e exercícios respiratórios sem apresentar dor, segundo boletim médico desta tarde (10) do Hospital Albert Einstein, onde está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde a última sexta-feira (7).
Não há também febre nem sinais de infecção e ele permanece em tratamento clínico. A alimentação de Bolsonaro ainda é realizada por via endovenosa, mantendo-se o jejum oral.
"O tratamento cirúrgico padrão de fechamento da colostomia será realizado no futuro em uma internação eletiva, diz o boletim.
HISTÓRICO
Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde deu entrada por volta das 10h45 de sexta-feira (7). Ele saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde recebeu os primeiros atendimentos após a facada e onde passou por cirurgia. O candidato foi transferido para São Paulo a pedido da família.
O autor do ataque a Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso pela Polícia Militar, logo após o ataque. A Polícia Federal (PF), responsável pela segurança do candidato, abriu inquérito para investigar o caso. No sábado (8), Adélio Bispo foi transferido pela PF para a penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande (MT).

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