Recuperação

Bolsonaro está consciente e em boas condições clínicas, diz hospital

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro mantém-se consciente, em boas condições clínicas e hoje será movimentado do leito para a poltrona, de acordo com boletim médico
Redação de A Gazeta

08 set 2018 às 14:19

Jair Messias Bolsonaro Crédito: Reprodução | Instagram
O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro mantém-se consciente, em boas condições clínicas e hoje será movimentado do leito para a poltrona, de acordo com boletim médico divulgado nesta manhã pelo Hospital Albert Einstein, no bairro Morumbi, no qual ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde sexta-feira. Bolsonaro foi esfaqueado na tarde de quinta-feira (6) durante uma atividade de campanha, em Juiz de Fora (MG).
Segundo boletim, não houve intercorrência nas últimas 24 horas e os exames de imagem e laboratoriais realizados ontem durante avaliação médica mostraram resultados estáveis. "Encontra-se em boas condições cardiovascular e pulmonar, sem febre ou outros sinais de infecção. Mantém jejum oral, recebendo nutrientes por via venosa", diz a nota.
O hospital continuará o tratamento clínico, considerado em boa evolução. Segundo o Albert Einstein, não há necessidade de novos procedimentos.
INTERNAÇÃO
Bolsonaro saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde estava internado, na manhã de sexta-feira (07), em um avião que pousou no aeroporto de Congonhas. De helicóptero da Polícia Militar, ele seguiu até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. De lá, o candidato foi colocado em uma ambulância com destino ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi. Bolsonaro foi transferido para São Paulo a pedido da família.
O candidato deu entrada no hospital da capital paulista por volta das 10h45, quando iniciou uma série de exames que durou cerca de 3 horas, segundo a assessoria do hospital. Na ocasião, seu estado de saúde era considerado grave, mas estável.
Na sexta-feira (7), pelo Twitter, o candidato se manifestou pela primeira vez dizendo que se recuperava bem.

Recomendado para você

Imagem de destaque
SXSW 2026: a tecnologia avançou e agora a questão é o que fazemos com isso
Imagem de destaque
MDB nacional diz que aposta na candidatura de Rose ao Senado no ES
Imagem de destaque
9 livros imperdíveis para ler em abril

