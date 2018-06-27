Bolsonaro enfrenta problemas com apoios políticos nos estados

Partido de pré-candidato, que é líder nas pesquisas, esbarra em falta de estrutura e deve optar pela neutralidade no MG, RJ, RS e BA Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO

Líder nas pesquisas de intenções de voto ao Planalto em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato pelo PSL, deve enfrentar problemas para formar palanques e obter apoios políticos nos cinco maiores colégios eleitorais do país. Mesmo em São Paulo, onde se cogita possibilidade de candidatura ao governo, o projeto ainda é embrionário e alvo de polêmicas dentro da própria sigla.

Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, o partido até estuda eventuais alianças, mas a orientação da executiva nacional é optar pela neutralidade para não correr riscos de atrapalhar o projeto de Bolsonaro para o Planalto. A despeito de enfrentar entraves com aliados, o pré-candidato aparece bem posicionado nas pesquisas. No último levantamento do Datafolha ele surge com 19%, seguido de Marina Silva (Rede) em segundo lugar com até 15%, de Ciro Gomes (PDT), que oscila entre 10% e 11% e Geraldo Alckmin (PSDB), que aparece com 7%.

A falta de estrutura do partido de Bolsonaro é o mais grave entrave para o PSL lançar candidaturas aos governos estaduais. Os diretórios locais do PSL começaram a se organizar apenas a partir de abril, com a entrada de Bolsonaro na sigla. Mas um dos maiores impeditivos para formação de palanques nesses estados é que a a executiva nacional já avisou: cada candidato terá que arcar com os custos de sua campanha.

Oficialmente, integrantes do PSL afirmam que o nome de Bolsonaro está tão consolidado nacionalmente que não precisaria das campanhas locais para seguir crescendo na preferência do eleitor. Para eles, os eventuais candidatos aos governos nos estados é que mais se beneficiariam com a força de Bolsonaro.

 Não vemos a necessidade do Jair (Bolsonaro) ter palanques em todos os estados. O voto dele é muito orgânico  diz o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, presidente do PSL mineiro.

Em Minas Gerais, segundo o parlamentar, o partido não terá candidato ao governo, mas aguarda as definições de outras siglas para decidir se apoiará algum nome.

 A neutralidade pode ser o melhor caminho. Uma aliança mal feita pode até atrapalhar o Bolsonaro  afirma o parlamentar.

No Rio, as conversas são de o PSL repetir uma possível aliança nacional com o PR e apoiar para o governo do estado o deputado federal Marcelo Delaroli. Dirigentes do PR fluminense têm divulgado que a aliança com Bolsonaro já está apalavrada".

No Rio Grande do Sul, o PSL deve subir ao palanque com o deputado federal Luis Carlos Heinze, pré-candidato ao governo gaúcho pelo PP, junto com DEM e PROS. Já na Bahia, o PSL ensaia apoiar ao governo do estado José Ronaldo (DEM), ex-deputado federal e estadual e prefeito de Feira de Santana por quatro vezes.

O único estado em que o PSL não abriu mão de uma candidatura própria é São Paulo. Três nomes são cogitados para o cargo: a advogada Janaína Paschoal, conhecida pela sua atuação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff; o empresário Luiz Phillippe de Orléans e Bragança, descendente da família real brasileira, e o advogado Frederico dÁvila, diretor da Sociedade Rural Brasileira.

 O Bolsonaro depende muito pouco de ter um palanque nos estados. Em São Paulo, mesmo sem um candidato próprio ao governo do estado, projetamos que Bolsonaro tenha 30% dos votos. Com um candidato a governador, a meta é ter 50% dos votos  diz o parlamentar, que é pré-candidato ao Senado.

Entretanto, o PSL em São Paulo terá de ir à Justiça para garantir participação nas eleições deste ano. O diretório paulista foi suspenso pelo Tribunal Regional Eleitoral devido a uma falha de prestação de contas no ano de 2016. Advogados da legenda já preparam um pedido de liminar para o partido voltar a exercer as suas atividades.

Se a situação não for regularizada até agosto, o PSL pode ser impedido de lançar candidatos por São Paulo, o que vetaria inclusive a candidatura à reeleição do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele foi eleito por São Paulo em 2014. Ao todo, o diretório estadual promete lançar 141 candidatos à Assembleia Legislativa e outros 105 para Câmara Federal, além de ter candidatura própria para o governo do estado.

ELEITOR DE DORIA PREFERE BOLSONARO A ALCKMIN

No maior colégio eleitoral do país começa a se desenhar o voto Bolsodoria  eleitores que declaram voto no pré-candidato do PSDB ao governo paulista e, ao mesmo tempo, no pré-candidato Bolsonaro. Alckmin está empatado com Bolsonaro em São Paulo com cerca de 15% das intenções de voto. No estado que governou por 13 anos, o tucano calcula que precisará obter 30%, no mínimo, no primeiro turno para ter chance de vitória.