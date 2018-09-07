Bolsonaro é transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Jair Bolsonaro deixa hospital de Juiz de Fora em ambulância Crédito: Reprodução / TV Globo

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), atingido por uma facada durante ato de campanha em Minas Gerais nesta quinta-feira, está sendo levado para um hospital de São Paulo na manhã desta sexta-feira. O filho do parlamentar, Flávio Bolsonaro, confirmou que o pai teve condições de ser transferido já nesta manhã para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, porque o quadro de saúde foi estabilizado.

Segundo Flávio, o pai "passou a noite bem" após ser submetido a uma cirurgia para tratar lesões decorrentes do atentado em Juiz de Fora, Minas Gerais. O parlamentar deixou a Santa Casa por volta de 8h20 desta sexta-feira. No início da madrugada, uma avaliação médica havia constatado que ainda não havia possibilidade de transferência, porque a pressão de Bolsonaro, naquele momento, ainda estava instável.

O jatinho que vai levar Jair Bolsonaro para São Paulo decolou por volta de 9h do Aeroporto Francisco Álvares de Assis, conhecido como Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A ambulância que levava o candidato entrou direto no hangar, de onde ele foi levado ao avião.

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

"Como o estado dele está estabilizado, foi o suficiente para que fosse transferido agora. Ele é um cara forte. Superou as expectativas, está indo muito bem e muito antes do que alguns esperam e torciam, inclusive, ele vai estar de volta às ruas", disse Flávio.

Bolsonaro foi levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e dormiu na Unidade de Tratamento Intensivo da unidade. O estado é grave, mas estável, segundo os médicos. Flávio Bolsonaro elogiou a equipe médica e a rapidez no atendimento.

"A equipe médica estava toda aqui (na Santa Casa, no momento em que Bolsonaro chegou), por coincidência, o que é raro de acontecer. Todos os integrantes estavam aqui preparados, pessoas top do Brasil. Eles (médicos) falaram: questão de cinco, dez minutos, ele (Bolsonaro) poderia não resistir."

Pouco antes de Bolsonaro ser transferido, outro filho do candidato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se emocionou ao ser recebido por militares que participam da parada de Sete de Setembro, que se estende pela avenida onde está localizado a Santa Casa.

"Meu pai passou a noite bem, seu quadro está estabilizado e será transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein agora", informou Flávio aos seguidores.









Adelio Bispo de Oliveira foi preso e confessou a policiais ter esfaqueado o candidato por motivos pessoais, "a mando de Deus". Outras duas pessoas foram detidas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do candidato à reeleição ao Senado Magno Malta (PSL), o deputado falou pela primeira vez após o ataque. A declaração do presidenciável foi gravada na UTI e divulgada pelo aliado Magno Malta. O candidato disse que nunca fez mal a ninguém e que no momento em que foi esfaqueado parecia uma pancada na boca do estômago.

"Até o momento, Deus quis assim. Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas, de vez em quando, a gente duvida, né! Será que o ser humano é tão mau assim? Nunca fiz mal a ninguém", destacou o parlamentar.

Bolsonaro na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora fazendo "joinha" com o polegar direito Crédito: Reprodução/Facebook

Com dificuldade para falar, o candidato agradeceu à equipe de médicos e enfermeiros que, disse, impediu "que o pior acontecesse".

"Até o momento, Deus quis assim. Eu me preparava para um momento como esse porque você corre riscos. Mas, de vez em quando, a gente duvida, né! Será que o ser humano é tão mau assim? Nunca fiz mal a ninguém", destacou o parlamentar.