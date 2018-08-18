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2º debate com presidenciáveis

Bolsonaro é pressionado sobre economia e direito de mulheres

'Você não sabe o que é ser mulher', afirma candidata da Rede no segundo encontro de presidenciáveis das eleições 2018

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 11:22
Jair Bolsonaro (PSL), durante o debate entre candidatos à Presidência da República das eleições 2018 promovido pela Rede TV, na sede em, São Paulo (SP), nesta sexta-feira (17) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
Pressionado por adversários no segundo debate entre os candidatos à Presidência da República promovido na noite desta sexta-feira, 17, pela Rede TV!, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, hesitou ao ser confrontado em temas sensíveis à sua candidatura. Bolsonaro teve dificuldades de responder uma questão sobre a dívida pública e foi acusado pela candidata da Rede, Marina Silva, de fazer vista grossa à discriminação que sofrem as mulheres. Diferentemente do primeiro encontro entre os presidenciáveis, o assunto ética na política foi frequente e o PT, sem representantes no encontro, alvo de ataques.
O terceiro bloco do debate reservou um embate entre Bolsonaro e Marina, respectivamente líder e segunda colocada nas pesquisas de intenção de voto sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato e registrado no Tribunal Superior Federal (TSE) como candidato do PT.
Você disse que a questão dos salários melhores para as mulheres é uma coisa que não precisa se preocupar porque já está na CLT, questionou a candidata da Rede. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor que os homens e ter a mesma capacidade, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida e a última a ser promovida e quando vai na fila de emprego, só por ser mulher, não se aceita. É uma questão que tem que se preocupar, sim, porque quando se é presidente da República tem que fazer cumprir o artigo 5.º da Constituição Federal, que diz que nenhuma mulher deve ser discriminada. E não fazer vista grossa dizendo que não precisa se preocupar.
Ao responder, Bolsonaro partiu para o ataque e acusou Marina de ser uma evangélica que defende plebiscito para a legalização do aborto e da maconha. O candidato do PSL disse ser a favor do direito das mulheres de portar arma de fogo. Na tréplica, Marina rebateu lembrando o episódio em que Bolsonaro foi fotografado em Goiânia ensinando uma criança a fazer, com as mãos, o gesto de uma pistola. A coisa que uma mãe mais quer é educar os filhos para que eles sejam homens de bem. Você é um deputado, pai de família. E você um dia desse pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro?
A atuação da candidata da Rede  única mulher presente  foi ressaltada pelo presidenciável do PSOL: Quero parabenizar você, Marina, por ter colocado Bolsonaro no seu lugar. Eleição não se ganha no grito, disse Guilherme Boulos.
O debate passou por vários temas econômicos: desemprego, teto de gastos, reforma tributária e outros. Na parte em que jornalistas perguntavam para os candidatos, Bolsonaro foi questionado se deve ser papel do presidente da República se preocupar com o Orçamento da União e a parcela destinada ao pagamento da dívida pública. Cabe ao presidente da República, são números absurdos, meus economistas dizem que tem solução, mas será difícil, afirmou o candidato do PSL, que costuma dizer que assuntos econômicos serão respondidos por seu eventual ministro da Fazenda, o economista Paulo Guedes.
Na continuação da resposta, Bolsonaro apontou como solução a redução do tamanho do Estado, privatizações, além de facilitar vida de quem quer abrir empresa no Brasil e diminuir encargos trabalhistas. Ele disse ainda querer que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos.
PÚLPITO QUE SERIA DE LULA FOI RETIRADO
Os candidatos a presidência da república participam do debate com os demais candidatos ao posto de presidente da República na noite desta sexta-feira (17) Crédito: Ap Fotos/Fábio Vieira
Antes do início do debate, a emissora decidiu retirar o púlpito que seria de Lula. Segundo apurou o Estado, a Rede TV! consultou os candidatos pouco antes do início do evento sobre a manutenção do espaço, mesmo vazio, da chapa petista. Apenas Boulos foi favorável a manter o púlpito.
Ainda no primeiro bloco, Alvaro Dias (Podemos) questionou Marina Silva sobre a potencial inelegibilidade da candidatura de Lula, sem citar o ex-presidente. Ele classificou a atual situação como uma vergonha nacional. O político inelegível não é um preso político. É um político preso. E essa encenação de candidatura é uma afronta ao País, disse o candidato.
Sem representante no estúdio, o PT foi alvo no debate. Geraldo Alckmin (PSDB) citou o partido ao defender a PEC do Teto dos Gastos, que, segundo ele, foi uma medida contra o estouro das contas públicas. Em referência ao número do partido adversário que foram 13 anos de PT, 13 milhões de desempregados. Em seguida disse que a PEC do Teto dos Gastos foi uma vacina contra o PT.

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