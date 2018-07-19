Bolsonaro é preferido pelas classes A/B no Estado

Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) registra a preferência do eleitorado mais rico entre a população capixaba, de acordo com a pesquisa do Instituto Futura.

Analisando o cenário sem o ex-presidente Lula (PT) na disputa, e com Fernando Haddad (PT) na vaga, Bolsonaro sai na frente entre as classes A/B e também na classe C. Se as eleições fossem hoje, ele seria escolhido por 31,1% dos entrevistados da classe mais rica, e por 25,1% da classe média. Bolsonaro sai na frente entre as classes A/B e também na classe C. Se as eleições fossem hoje, ele seria escolhido por 31,1% dos entrevistados da classe mais rica, e por 25,1% da classe média.

Nas classes A/B, o segundo mais votado seria o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 11,3%.

A ex-ministra Marina Silva (Rede), segunda colocada na pesquisa, teria 10,4% dos votos entre este grupo, e 15,9% da classe C. No entanto, entre as classes mais pobres, a redista é a preferida, com 21,9%, enquanto Bolsonaro registra 19,8%.

Na análise quanto à escolaridade dos eleitores, neste mesmo cenário, Bolsonaro sai na frente entre aqueles com ensino superior e também entre os que completaram o ensino médio, citado por 29,7% e 26,6% dos entrevistados destes grupos, respectivamente.

Já os eleitores que estudaram somente até o ensino fundamental preferem, em sua maioria, a candidatura de Marina Silva, mencionada por 22,9%. Entre eles, Bolsonaro seria escolhido por 14,4%.

FAIXA ETÁRIA

No recorte relativo à idade, o deputado federal e pré-candidato pelo PSL conquista a maior quantidade de apoiadores entre os eleitores mais jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 32,1% dos entrevistados disseram que votariam nele, enquanto 26,4% optariam por Marina. Um percentual expressivo também é registrado entre aqueles de 25 a 34 anos, já que 30% o escolheriam, ao passo que 17,1% preferem a ex-ministra.

Ela só o ultrapassa entre os eleitores de 45 a 59 anos, com 20,3% das intenções de voto, contra 16,9% do adversário.

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