Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro é preferido pelas classes A/B no Estado
Pesquisa Futura

Bolsonaro é preferido pelas classes A/B no Estado

Deputado tem a preferência dos mais ricos na disputa pela Presidência da República. Já Marina lidera entre os pobres

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 01:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 01:39
Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) registra a preferência do eleitorado mais rico entre a população capixaba, de acordo com a pesquisa do Instituto Futura.
Analisando o cenário sem o ex-presidente Lula (PT) na disputa, e com Fernando Haddad (PT) na vaga, Bolsonaro sai na frente entre as classes A/B e também na classe C. Se as eleições fossem hoje, ele seria escolhido por 31,1% dos entrevistados da classe mais rica, e por 25,1% da classe média.
Nas classes A/B, o segundo mais votado seria o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 11,3%.
A ex-ministra Marina Silva (Rede), segunda colocada na pesquisa, teria 10,4% dos votos entre este grupo, e 15,9% da classe C. No entanto, entre as classes mais pobres, a redista é a preferida, com 21,9%, enquanto Bolsonaro registra 19,8%. 
Na análise quanto à escolaridade dos eleitores, neste mesmo cenário, Bolsonaro sai na frente entre aqueles com ensino superior e também entre os que completaram o ensino médio, citado por 29,7% e 26,6% dos entrevistados destes grupos, respectivamente.
Já os eleitores que estudaram somente até o ensino fundamental preferem, em sua maioria, a candidatura de Marina Silva, mencionada por 22,9%. Entre eles, Bolsonaro seria escolhido por 14,4%.
FAIXA ETÁRIA
No recorte relativo à idade, o deputado federal e pré-candidato pelo PSL conquista a maior quantidade de apoiadores entre os eleitores mais jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 32,1% dos entrevistados disseram que votariam nele, enquanto 26,4% optariam por Marina. Um percentual expressivo também é registrado entre aqueles de 25 a 34 anos, já que 30% o escolheriam, ao passo que 17,1% preferem a ex-ministra.
Ela só o ultrapassa entre os eleitores de 45 a 59 anos, com 20,3% das intenções de voto, contra 16,9% do adversário.
METODOLOGIA
O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados