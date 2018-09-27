Bolsonaro e Haddad têm mais votos convictos

Fernando Haddad e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

corrida presidencial nas eleições 2018, com Jair Bolsonaro (com 27% das intenções de voto) e Fernando Haddad (com 21%) nas duas primeiras posições, a pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quarta-feira, 26, trouxe diversos indícios de que, nos dez dias da reta final da campanha, será difícil haver transferência de votos para um candidato do segundo pelotão. Além de mostrar estabilidade nanas eleições 2018, com(com 27% das intenções de voto) e(com 21%) nas duas primeiras posições, a pesquisa CNI/divulgada nesta quarta-feira, 26, trouxe diversos indícios de que, nos dez dias da reta final da campanha, será difícil haver transferência de votos para um candidato do segundo pelotão.

PSL e do PT são ainda os que menos admitem mudar de opção para evitar um desfecho eleitoral que os desagradaria. Por fim, a expectativa de vitória de qualquer concorrente de ambos é, neste momento, considerada muito baixa. Os dois primeiros colocados são os que têm maior porcentual de voto convicto, e também são os mais aprovados por seus próprios eleitores. Os partidários dos presidenciáveis doe dosão ainda os que menos admitem mudar de opção para evitar um desfecho eleitoral que os desagradaria. Por fim, a expectativa de vitória de qualquer concorrente de ambos é, neste momento, considerada muito baixa.

Ciro Gomes (PDT) variou um ponto para cima (saiu de 11% para 12%), Geraldo Alckmin (PSDB) manteve os 8% e Marina Silva (Rede) passou de 5% para 6%. O levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria foi feito quase ao mesmo tempo que a mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada nesta segunda-feira, 24. O resultado foi parecido: Bolsonaro e Haddad oscilaram um ponto para baixo,(PDT) variou um ponto para cima (saiu de 11% para 12%),(PSDB) manteve os 8% e(Rede) passou de 5% para 6%.

Bolsonaro e Haddad têm as maiores taxas de eleitores convictos: 55% e 49% de seus respectivos simpatizantes. Nas últimas duas semanas, houve um aumento de nove pontos porcentuais na parcela dos eleitores de Haddad que dizem que a decisão de voto é definitiva. No caso de Marina, essa taxa caiu de 29% para 22%. Os índices dos demais candidatos, de acordo com a sondagem do Ibope, ficaram estáveis.

Metade dos eleitores de Marina e de Alckmin diz que a intenção de voto declarada é uma escolha do atual momento, que durante a campanha poderá mudar ou que é apenas uma preferência inicial. Os dois concentram a maior parcela de eleitores sem convicção na hora de escolher seu candidato à Presidência da República.

EXPLICAÇÕES

O Ibope procurou saber dos entrevistados o motivo de sua escolha, e detectou que, no caso de Bolsonaro e de Haddad, cerca de seis em cada dez de seus eleitores afirmam que gostam do candidato e apoiam suas ideias.

Outras opções apresentadas pelo Ibope aos entrevistados foram: gosto do candidato, mas tenho dúvida com relação a algumas ideias dele; gosto do candidato, mas ainda não conheço as ideias dele; gosto das ideias do candidato, apesar de não gostar dele pessoalmente; apenas apoio esse candidato porque não gosto dos outros candidatos; apenas apoio esse candidato porque o que gosto não tem chance de ganhar.

Na comparação de todos os presidenciáveis, Marina é a que se saiu pior: apenas 36% de seus eleitores afirmam gostar da candidata e de suas ideias, e 22% dizem que a apoiam por não gostar dos concorrentes.