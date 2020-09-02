Bolsonaro diz que vai retirar cálculo alojado há 5 anos na bexiga

O presidente Jair Bolsonaro vai se submeter a uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga

Cálculos renais são massas sólidas que surgem nos rins ou em algum outro órgão do sistema urinário. Pode ou não provocar sintomas como dores, náuseas e vômitos.

Na segunda-feira (31), ao final do expediente no Palácio do Planalto, Bolsonaro foi ao serviço médico da Presidência da República. A assessoria da Presidência não informou o motivo.