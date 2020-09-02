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Cirurgia

Bolsonaro diz que vai retirar cálculo alojado há 5 anos na bexiga

O presidente comentou sobre a própria saúde após uma apoiadora perguntar se ele vinha consumindo mais água

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 10:43
Presidente Jair Bolsonaro diz que será impossível governar o Brasil se veto do reajuste for derrubado pelo Congresso
O presidente Jair Bolsonaro vai se submeter a uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga Crédito: Alan Santos/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores, na noite desta terça-feira (1), que vai se submeter a uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga. Ele, porém, não especificou a data do procedimento nem por qual método vai remover o cálculo. "Não estou com cálculo renal, não. Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga", disse o presidente a apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.
Cálculos renais são massas sólidas que surgem nos rins ou em algum outro órgão do sistema urinário. Pode ou não provocar sintomas como dores, náuseas e vômitos.
OO presidente comentou sobre a própria saúde após uma apoiadora perguntar se ele vinha consumindo mais água. O presidente Jair Bolsonaro, de 65 anos, foi diagnosticado com Covid-19 em julho, após apresentar sintomas da doença, como febre. Após permanecer isolamento e alterar a agenda de compromissos, retomou as atividades sem complicações.
Na segunda-feira (31), ao final do expediente no Palácio do Planalto, Bolsonaro foi ao serviço médico da Presidência da República. A assessoria da Presidência não informou o motivo.

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