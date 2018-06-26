Bolsonaro diz que vai 'a todos os debates' na televisão

Após dizer ao jornal "O Globo" que aindadurante a campanha eleitoral, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência da República afirmou, em vídeo publicado no Twitter nesta segunda-feira (25), que irá a todos os debates na TV.

"A imprensa diz que eu não comparecerei a debates, dizem que estou fugindo de debates. Não houve até o momento nenhum debate. Do que eu tô fugindo? Os debates da televisão compareceremos a todos, sim, podem ter certeza. Até porque estaremos levando propostas factíveis", afirmou, no vídeo.