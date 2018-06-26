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Eleições 2018

Bolsonaro diz que vai 'a todos os debates' na televisão

Pré-candidato do PSL disse que aproveitará os encontros para apresentar suas propostas de governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 21:11

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 21:11

Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
Após dizer ao jornal "O Globo" que ainda não havia decidido se iria ou não comparecer aos debates durante a campanha eleitoral, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência da República afirmou, em vídeo publicado no Twitter nesta segunda-feira (25), que irá a todos os debates na TV. 
"A imprensa diz que eu não comparecerei a debates, dizem que estou fugindo de debates. Não houve até o momento nenhum debate. Do que eu tô fugindo? Os debates da televisão compareceremos a todos, sim, podem ter certeza. Até porque estaremos levando propostas factíveis", afirmou, no vídeo. 
> "Debate ainda é momento decisivo na campanha", diz Marcos Facó
O deputado faltou a algumas sabatinas já realizadas com pré-candidatos, como a da Frente Nacional dos Prefeitos e a da Folha/UOL. E chegou a virar meme nas redes sociais  replicado por adversários  devido à suposta "fuga dos debates".  

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