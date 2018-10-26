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Eleições 2018

Bolsonaro diz que, se eleito, apresentará reforma da Previdência em 2019

O candidato não deu detalhes sobre as mudanças que pretende apresentar, mas sinalizou que as regras podem ser distintas para cada grupo social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 09:39

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 09:39

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa. Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista exibida na noite desta quinta-feira, 25, pela TV Aparecida, que a equipe econômica que o assessora já tem um rascunho de reforma da Previdência. "Se eu for eleito, a gente apresenta no ano que vem", afirmou o candidato.
O candidato não deu detalhes sobre as mudanças que pretende apresentar, mas sinalizou que as regras podem ser distintas para cada grupo social. "Não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Eu acho, por exemplo, que tem de mexer na idade, mas não de 60 para 65 como quer (o presidente Michel) Temer. Nós vamos cortar privilégios", disse.
Bolsonaro voltou a defender também que membros das Forças Armadas e de segurança pública se mantenham com critérios distintos, a não ser que eles tenham direito a greve, entre outros.
"Eu já disse isso à minha equipe econômica. Eu topo (uma reforma da Previdência), mas vamos dar todos os direitos a eles, inclusive de greve. Tem de fazer que eles, ao longo de sua vida laborativa, tenham os mesmos direitos que um trabalhador comum", disse.

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