Bolsonaro diz que não tem 'plano B' para a economia sem seu orientador

Jair Bolsonaro no Roda Viva Crédito: Reprodução

Pré-candidato à Presidência pelo PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro afirmou que não tem um plano B caso haja uma impossibilidade do economista Paulo Guedes seguir em um eventual governo dele. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira, o político, que já admitiu não dominar o tema, também voltou a se referir ao seu consultor como o Posto Ipiranga, a quem tem delegado a função de responder questões sobre o mercado. O presidenciável descartou que possa haver um desentendimento entre os dois no futuro que ponha em risco a estabilidade do país.

 Eu duvido que possa ter uma briga entre mim e Paulo Guedes  respondeu o presidenciável, que garantiu ainda que os dois se manterão saudáveis durante os quatro anos de mandato  Para a tristeza da esquerda e dos estatizantes, nós não morreremos.

Durante a entrevista, Bolsonaro reafirmou ser contra a cota pra negros, justificando que o Brasil não tem responsabilidade sobre os anos de escravidão.

 Eu nunca escravizei ninguém. Os próprios negros entregavam os negros. Que dívida é essa, meu Deus do céu?  questionou.

Bolsonaro afirmou que as eleições deste ano estão "sob suspeição de fraude" pela ausência do voto impresso. O pré-candidato à Presidência disse que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge prestou "um desserviço à democracia" ao propor uma ação contra a impressão do voto. No início de junho, o Supremo Tribunal Federal, por oito votos a dois, concordou que a medida para a conferência do resultado da disputa colocaria o sigilo do voto em risco.

 Vamos continuar sob suspeição da fraude. O voto é uma coisa sagrada para a democracia  disse o presidenciável, autor da proposta de emenda constitucional para a impressão do voto aprovada na Câmara.  Todos nós desconfiamos. Você não tem como comprovar que houve fraude, nem nós que não houve. Temos a dúvida. E nós sabemos que o poder joga pesado.

Questionado se vai respeitar o resultado das urnas, o presidenciável não respondeu, mas pontuou que, em suas viagens, tem sido recebido com mais apelo do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas caravanas.

 O sentimento que eu tenho das ruas é que eu tenho muito mais voto que o Lula  disse.

Pressionado pela bancada de jornalistas sobre o regime militar, Bolsonaro afirmou que "em grande parte as torturas não aconteceram e sugeriu que elas teriam sido inventadas para comover a população e buscar indenização do estado. O presidenciável afirmou ainda que só se conhece um lado da história, mas adiantou que não vai abrir os documentos para apurar a ação dos militares.

 São feridas que não devem ser mais lembradas  disse o político.  Isso é história. Vamos fazer de tudo para que ela não volte a se repertir  completou.

O pré-candidato falou ainda sobre o assalto que sofreu em 1995. Embora armado, dois bandidos levaram sua moto e arma. Os bens, segundo contou, foram recuperados dois dias depois.

 Um tempo depois o cara apareceu morto  disse o capitão da reserva do Exército, que afirmou não ter sido ele o responsável pela morte do assaltante.

A advogada Janaína Paschoal, cotada para ser vice de Bolsonaro, esteve entre o grupo que acompanhou o presidenciável na entrevista. No entanto,ainda não há uma confirmação de que ela será a parceira do deputado na disputa ao Planalto. A expectativa é que o anúncio seja feito no próximo domingo, 5, na convenção do PSL em São Paulo.