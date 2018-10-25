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Eleições

Bolsonaro diz que lei será para comprar armas

Presidenciável do PSL afirmou que mudança não deve permitir que pessoas andem armadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 02:23

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 02:23

Crédito: Pablo Jacob
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, defendeu nesta quarta-feira (24) mudanças na lei para dar às pessoas o direito de ter uma arma, mas não para que andem armadas.
Ninguém apoia o Estatuto do Desarmamento onde qualquer um possa comprar arma e andar com ela por aí. Inclusive, isso é para a posse de arma de fogo. Não estamos tratando de mudança no tocante ao porte de arma de fogo, afirmou Bolsonaro ao Jornal Nacional.
Na entrevista, Bolsonaro também falou sobre o clima de violência nessa reta final das eleições. Ele pediu que seus eleitores se mantenham calmos, tranquilos. E fez um apelo:
Não aceitem provocações. Se tiver problema, saia. Mude de lugar. As eleições estão praticamente decididas. Não precisamos entrar na pilha deles, eles querem criar fatos pra tentar nos atingir, disse.
Nesta quarta, Bolsonaro passou a manhã em casa, fazendo contatos políticos. Logo cedo, recebeu um grupo de quarenta empresários do agronegócio. Segundo o presidente da União Democrática Ruralista, Luís Antônio Nabhan Garcia, o grupo tem representantes da pecuária e da agricultura de quase todos os Estados. Em entrevista no fim do dia, Bolsonaro disse que pode rever a fusão entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura.
Está havendo um ruído nessa área. Eu sou uma pessoa que está pronta para o diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta, realmente. Eu quero o que seja melhor pro campo e pro meio ambiente, afirmou.
BULLYNG
Bolsonaro voltou a dizer ontem que, se eleito, acabará com o que chamou de coitadismo de negros, gays, mulheres e nordestinos, e afirmou que políticas afirmativas como cotas para ingresso em universidade reforçam essa noção. Ele disse que, quando era pequeno não tinha essa história de bullying, o gordinho dava pancada em todo mundo, hoje o gordinho chora. Tudo é coitadismo, definiu ele. 

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