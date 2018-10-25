Bolsonaro diz que lei será para comprar armas

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, defendeu nesta quarta-feira (24) mudanças na lei para dar às pessoas o direito de ter uma arma, mas não para que andem armadas.
Ninguém apoia o Estatuto do Desarmamento onde qualquer um possa comprar arma e andar com ela por aí. Inclusive, isso é para a posse de arma de fogo. Não estamos tratando de mudança no tocante ao porte de arma de fogo, afirmou Bolsonaro ao Jornal Nacional.
Na entrevista, Bolsonaro também falou sobre o clima de violência nessa reta final das eleições. Ele pediu que seus eleitores se mantenham calmos, tranquilos. E fez um apelo:
Não aceitem provocações. Se tiver problema, saia. Mude de lugar. As eleições estão praticamente decididas. Não precisamos entrar na pilha deles, eles querem criar fatos pra tentar nos atingir, disse.
Nesta quarta, Bolsonaro passou a manhã em casa, fazendo contatos políticos. Logo cedo, recebeu um grupo de quarenta empresários do agronegócio. Segundo o presidente da União Democrática Ruralista, Luís Antônio Nabhan Garcia, o grupo tem representantes da pecuária e da agricultura de quase todos os Estados. Em entrevista no fim do dia, Bolsonaro disse que pode rever a fusão entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura.
Está havendo um ruído nessa área. Eu sou uma pessoa que está pronta para o diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta, realmente. Eu quero o que seja melhor pro campo e pro meio ambiente, afirmou.
BULLYNG
Bolsonaro voltou a dizer ontem que, se eleito, acabará com o que chamou de coitadismo de negros, gays, mulheres e nordestinos, e afirmou que políticas afirmativas como cotas para ingresso em universidade reforçam essa noção. Ele disse que, quando era pequeno não tinha essa história de bullying, o gordinho dava pancada em todo mundo, hoje o gordinho chora. Tudo é coitadismo, definiu ele.