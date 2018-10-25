Bolsonaro diz que lei será para comprar armas

Crédito: Pablo Jacob

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, defendeu nesta quarta-feira (24) mudanças na lei para dar às pessoas o direito de ter uma arma, mas não para que andem armadas.

Ninguém apoia o Estatuto do Desarmamento onde qualquer um possa comprar arma e andar com ela por aí. Inclusive, isso é para a posse de arma de fogo. Não estamos tratando de mudança no tocante ao porte de arma de fogo, afirmou Bolsonaro ao Jornal Nacional.

Na entrevista, Bolsonaro também falou sobre o clima de violência nessa reta final das eleições. Ele pediu que seus eleitores se mantenham calmos, tranquilos. E fez um apelo:

Não aceitem provocações. Se tiver problema, saia. Mude de lugar. As eleições estão praticamente decididas. Não precisamos entrar na pilha deles, eles querem criar fatos pra tentar nos atingir, disse.

Nesta quarta, Bolsonaro passou a manhã em casa, fazendo contatos políticos. Logo cedo, recebeu um grupo de quarenta empresários do agronegócio. Segundo o presidente da União Democrática Ruralista, Luís Antônio Nabhan Garcia, o grupo tem representantes da pecuária e da agricultura de quase todos os Estados. Em entrevista no fim do dia, Bolsonaro disse que pode rever a fusão entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura.

Está havendo um ruído nessa área. Eu sou uma pessoa que está pronta para o diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta, realmente. Eu quero o que seja melhor pro campo e pro meio ambiente, afirmou.

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