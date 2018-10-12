Bolsonaro diz que Haddad trará 'bandidada' ao poder novamente

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro , disse nesta quinta-feira (11), em entrevista à rádio CBN, que se o seu adversário Fernando Haddad (PT) for eleito trará a "bandidada" de volta ao poder. O deputado afirmou ainda que durante a ditadura miilitar morreram 400 pessoas, mesma quantidade de mortos durante o carnaval, segundo ele, e ninguém "fala nada".

 Como vocês querem que eu faça. A gente evolui. Se eu for presidente, eu vou governar daqui para frente, não com coisas que estão no passado. E outra coisa, quando eu cheguei em Brasília em 91, tinha centenas de aninstiados políticos (no Congresso). Eu era o único militar da ativa e eu era alvo deles todos  afirmou o candidato do PSL após ser questionado sobre declarações em defesa da ditadura militar.

Segundo ele, quem militava contra a ditadura também cometeu excessos.

 O outro lado cometeu barbaridades, o José Dirceu, o (José) Genoíno, o Franklin Martins. Eu sempre falei que houve excesso dos dois lados. De 64 a 85..., morreram 400 pessoas. Hoje, morre isso no carnaval e ninguém fala nada  argumentou Bolsonaro.

Segundo ele, é hora de falar do futuro e não do passado.

 Vocês acham que com a volta do Haddad, a bandidada toda não vai voltar ao poder? Essa bandidada que acabou com as estatais, que roubou o BNDES e entregou dinheito para ditaduras  afirmou.

Ao ser questionado por atos de violência que tem ocorrido contra eleitores de seus adversários ou por fake news contrárias distribuídas por seus apoiadores, Bolsonaro voltou a dizer que não pode se responsabilizar por atos de todos os seus eleitores.

 Se tem alguém que vota em mim e replicou fake news, pelo amor de Deus espero que isso não aconteça, mas eu não tenho controle  afirmou o deputado, que foi alvo de um atentado a facada em Juiz de Fora (MG), durante um ato de campanha.

MULHERES

O candidato do PSL voltou a negar que defenda salário menor para mulheres no mercado de trabalho. Para ele, os empregadores é que devem regular isso de acordo com a competência das pessoas.

 O que eu penso é o seguinte: o mercado tem que decidir. Ninguém paga mais porque é homem ou porque é mulher. Depende da produtividade de cada um. Se tem mulher que faz barbaridade naquela área, tem que pagar melhor para ela  argumentou.

Ele disse que as informações contrárias a essa visão são todas "fake news".