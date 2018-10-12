Bolsonaro diz que Haddad trará 'bandidada' ao poder novamente

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro , disse nesta quinta-feira (11), em entrevista à rádio CBN, que se o seu adversário Fernando Haddad (PT) for eleito trará a "bandidada" de volta ao poder. O deputado afirmou ainda que durante a ditadura miilitar morreram 400 pessoas, mesma quantidade de mortos durante o carnaval, segundo ele, e ninguém "fala nada".
Como vocês querem que eu faça. A gente evolui. Se eu for presidente, eu vou governar daqui para frente, não com coisas que estão no passado. E outra coisa, quando eu cheguei em Brasília em 91, tinha centenas de aninstiados políticos (no Congresso). Eu era o único militar da ativa e eu era alvo deles todos afirmou o candidato do PSL após ser questionado sobre declarações em defesa da ditadura militar.
Segundo ele, quem militava contra a ditadura também cometeu excessos.
O outro lado cometeu barbaridades, o José Dirceu, o (José) Genoíno, o Franklin Martins. Eu sempre falei que houve excesso dos dois lados. De 64 a 85..., morreram 400 pessoas. Hoje, morre isso no carnaval e ninguém fala nada argumentou Bolsonaro.
Segundo ele, é hora de falar do futuro e não do passado.
Vocês acham que com a volta do Haddad, a bandidada toda não vai voltar ao poder? Essa bandidada que acabou com as estatais, que roubou o BNDES e entregou dinheito para ditaduras afirmou.
Ao ser questionado por atos de violência que tem ocorrido contra eleitores de seus adversários ou por fake news contrárias distribuídas por seus apoiadores, Bolsonaro voltou a dizer que não pode se responsabilizar por atos de todos os seus eleitores.
Se tem alguém que vota em mim e replicou fake news, pelo amor de Deus espero que isso não aconteça, mas eu não tenho controle afirmou o deputado, que foi alvo de um atentado a facada em Juiz de Fora (MG), durante um ato de campanha.
MULHERES
O candidato do PSL voltou a negar que defenda salário menor para mulheres no mercado de trabalho. Para ele, os empregadores é que devem regular isso de acordo com a competência das pessoas.
O que eu penso é o seguinte: o mercado tem que decidir. Ninguém paga mais porque é homem ou porque é mulher. Depende da produtividade de cada um. Se tem mulher que faz barbaridade naquela área, tem que pagar melhor para ela argumentou.
Ele disse que as informações contrárias a essa visão são todas "fake news".
Mas, ao ser questionado se planeja nomear ministras para o seu primeiro escalão, ele minimizou a importância de dar paridade de gênero ao seu governo.