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Interpelado por jornalista

Bolsonaro diz a STF que não cometeu ilícito ao chamar Glenn de malandro

Presidente foi interpelado por jornalista depois de dizer que ele adotou crianças brasileiras para não ser expulso do país

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 12:43
Jair Bolsonaro foi notificado após chamar o jornalista de "malandro" Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mais de um mês depois de ser notificado, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma interpelação do jornalista Glenn Greenwald, do site The Interpect Brasil, afirmando que não cometeu ilícitos ao chamá-lo de "malandro" por adotar crianças brasileiras.
Em julho do ano passado, o presidente afirmou que o norte-americano não seria atingido por uma portaria que previa a expulsão de "pessoas perigosas do Brasil". E completou: "Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro para evitar um problema desse [a expulsão do país] casa com outro malandro ou adota criança no Brasil".

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A ministra Rosa Weber, sorteada para analisar a interpelação, citou Bolsonaro para que, de acordo com a lei, ele esclareça "expressões caracterizadas por dubiedade, equivocidade ou ambiguidade".
Em sua manifestação, o presidente afirmou entrar tranquilo pois de suas declarações "não se pode inferir a imputação de qualquer crime, tampouco o intuito de ofender a honra alheia, motivo pelo qual não devo responder por quaisquer das condutas previstas" na lei, como injuria ou difamação.

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Bolsonaro afirmou ainda que o discurso que fez é político, "sem qualquer conteúdo ilícito, o qual não se enquadra em qualquer conduta prevista no Código Penal".
O presidente disse ainda que fez as declarações baseado no direito constitucional de livre manifestação do pensamento.

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