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Eleições 2018

Bolsonaro deve disputar segundo turno com Haddad, dizem pesquisas

Veja resultado das pesquisas mais recentes do Ibope, Datafolha e MDA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 00:36

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 00:36

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
Um dia antes das eleições, as pesquisas colocam o candidato Jair Bolsonaro (PSL) em primeiro lugar na disputa pela Presidência. Segundo levantamentos do Ibope, Futura e MDA, quem deve enfrentá-lo no segundo turno será Fernando Haddad (PT).
A mais recente pesquisa de intenção de voto para eleição presidencial divulgada pelo Datafolha mostra que, em comparação com pesquisa anterior, divulgada no dia 4, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima, e o segundo colocado, Fernando Haddad se manteve estável. Veja mais informações aqui.
Já segundo pesquisa divulgada neste sábado (6) pelo Ibope, desde a última pesquisa, no dia 3, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro, cresceu quatro pontos, enquanto Fernando Haddad, em segundo lugar, oscilou um ponto para baixo. Veja mais informações aqui.
Conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA divulgada neste sábado (6), na pesquisa espontânea, Bolsonaro cresceu 8,4 pontos porcentuais, de 25,5% no levantamento revelado no dia 30 de setembro para os atuais 33,9% na simulação de primeiro turno. No mesmo intervalo, Haddad oscilou 0,7 para cima, de 19,7% para 20,4%. Veja mais informações aqui.

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