Bolsonaro deve disputar segundo turno com Haddad, dizem pesquisas

Conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA divulgada neste sábado (6), na pesquisa espontânea, Bolsonaro cresceu 8,4 pontos porcentuais, de 25,5% no levantamento revelado no dia 30 de setembro para os atuais 33,9% na simulação de primeiro turno. No mesmo intervalo, Haddad oscilou 0,7 para cima, de 19,7% para 20,4%.