Bolsonaro desautoriza Mourão em entrevista no Jornal Nacional

Bolsonaro durante entrevista ao Jornal Nacional Crédito: Reprodução

O candidato ao Palácio do Planalto pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse nesta segunda-feira, 8, que, se eleito, não atuará para substituir a atual Constituição. Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, ele desautorizou o vice em sua chapa, o general da reserva Hamilton Mourão, que chegou a defender uma nova Carta feita por notáveis e admitiu a possibilidade de um autogolpe pelo presidente sob determinadas circunstâncias.

Quando se fala em Constituinte, não podemos admitir isso, até porque não temos autoridade para tal. Vamos ser escravos de nossa Constituição, afirmou. Nós precisamos sim ter um governo com autoridade e sem autoritarismo. Por isso, nos submetemos ao sufrágio popular.

Ele disse que limitaria a defender mudanças pontuais na Constituição, como a redução da maioridade penal, uma de suas bandeiras de campanha. Na entrevista, ele afirmou que Mourão deu uma canelada e não tem tato político. Bolsonaro ressaltou que seu candidato a vice precisa se adaptar à realidade brasileira.

Também em entrevista ao Jornal Nacional, o candidato do PT, Fernando Haddad, disse que o partido reviu sua posição sobre uma nova Constituiente.

Mourão deu uma 'canelada', diz Bolsonaro

O presidenciável disse ainda que não entendeu bem o que Mourão quis dizer ao falar em autogolpe. Eu sou capitão e ele é general. Mas eu sou o presidente, ressaltou, numa hipótese de vitória no segundo turno. Ele foi infeliz deu uma canelada. Eu como presidente jamais autorizaria uma coisa nesse sentido (autogolpe). Ele ainda afirmou que pretende unir o País se for eleito. Bolsonaro errou ainda o nome de Mourão duas vezes  o chamou de Augusto, em vez de Hamilton.

Em um aceno ao eleitorado no Nordeste, Bolsonaro disse que é uma mentira dizer que ele vai acabar com o Bolsa Família. Ele agradeceu ainda os votos de lideranças evangélicas, do homem do campo, dos caminhoneiros, de membros das forças armadas e policiais.

Bolsonaro se comprometeu ainda que não pretendem recriar a CPMF e prometeu isentar de pagamento de Imposto de Renda quem ganha até cinco salários mínimos.