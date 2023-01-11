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Na Flórida

Bolsonaro deixa hospital nos EUA e planeja retorno para o Brasil

Bolsonaro estava internado desde segunda-feira (9) no hospital AdventHealth Celebrationem, Orlando, na Florida, após sentir dores abdominais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 09:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 09:45

Presidente Jair Bolsonaro em Nova York
Bolsonaro deixa hospital nos EUA e planeja retorno para o Brasil Crédito: Alan Santos / PR
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, na tarde desta terça-feira (10), o hospital AdventHealth Celebration em que estava internado em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo interlocutores do político consultados pela reportagem, ele planeja antecipar o retorno ao Brasil.
Ele planejava ficar com a esposa, Michelle Bolsonaro, e a filha Laura, 11, até o fim de janeiro
A internação e a decisão de voltar para o Brasil ocorrem após atos terroristas de apoiadores em Brasília
O objetivo da internação foi investigar possível obstrução intestinal
Um dos motivos que teria motivado a saída voluntária de Bolsonaro do AdventHealth é que ele prefere ficar sob os cuidados do cirurgião Antônio Luiz Macedo, médico que o acompanha desde a facada sofrida durante a campanha de 2018.
Desde o incidente, o ex-presidente esteve internado em hospitais em algumas ocasiões para realizar cirurgias e exames, sendo eles:
  • 6 de setembro de 2018: realizou operação de urgência após ser atacado por uma facada de Adélio Bispo em ato de campanha
  • 12 de setembro de 2018: passou por nova cirurgia de emergência por complicação causada pela aderência das paredes do intestino
  • 28 de janeiro de 2019: submeteu-se a uma nova cirurgia para retirada da bolsa de colostomia
  • 8 de setembro de 2019: fez nova cirurgia para correção de uma hérnia incisional na região da área atingida pela facada
  • 25 de setembro de 2020: retirada de cálculo na bexiga
  • 14 de julho de 2021: ficou quatro dias internado no hospital Vila Nova Star para tratamento de uma obstrução intestinal
  • 03 de janeiro de 2022: ficou três dias internado para tratamento de obstrução intestinal após ingerir um camarão sem mastigar durante férias em Santa Catarina
  • 28 de março de 2022: ficou um dia internado para tratar um desconforto abdominal. Houve suspeita de nova obstrução intestinal, o que acabou não se confirmando

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