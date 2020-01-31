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Em Brasília

Bolsonaro deixa Hospital das Forças Armadas após realizar exames

Ele ficou por cerca de uma hora e meia no hospital em Brasília. Motivo não foi informado

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 23:33
Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília Crédito: Reprodução Facebook
O presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, por volta das 20h20 desta quinta-feira, 30. Ele caminhou do interior do hospital ao carro lentamente e com um dos braços apoiado sobre um assessor.
Segundo fontes do governo, Bolsonaro fez exames no HFA. O Planalto não confirma. Ele chegou à capital federal no final da tarde de hoje após visita a cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais.
Bolsonaro anunciou horas antes de retornar a Brasília que não faria a transmissão semanal nas redes sociais em que fala sobre assuntos do governo. O Planalto chegou a afirmar às 18h15 que a "live" seria feita, mas cerca de 10 minutos depois recuou.
O presidente desembarcou por volta de 18h em Brasília. O Planalto não informa que horas ele entrou no hospital. A agenda do presidente não prevê, até o momento, compromissos oficiais para esta sexta-feira, 31.

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