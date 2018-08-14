Bolsonaro defende 'Bolsa Família' para todos os brasileiros

Jair Messias Bolsonaro Crédito: Reprodução | Instagram

Antes crítico do Bolsa Família, o candidato Jair Bolsonaro agora quer expandir o programa para toda a população. O candidato do PSL registrou nesta terça-feira (14) sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em seu programa de governo, além da defesa da legalização do porte de armas e da transformação da invasão de propriedades em terrorismo, o candidato disse que pretende instituir em seu governo um programa de renda mínima para que cada brasileiro receba o equivalente ou mais do que é atualmente pago pelo Bolsa Família.

Sem explicar de onde tiraria recursos para o benefício, Bolsonaro defendeu a proposta de forma genérica: "Vamos deixar claro: nossa meta é garantir, a cada brasileiro, uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família", escreveu.

No mesmo capítulo, disse que o programa é inspirado em "pensadores liberais, como Milton Friedman. Neste trecho, novamente sem se estender nas explicações, disse que irá propor a modernização do Bolsa Família, segundo ele, "com vantagens para os beneficiários". O programa de governo também não elenca quais os benefícios possíveis.

A proposta, no entanto, é bem diferente da forma como o então deputado federal tratava o programa iniciado na gestão do PT. Em 2011, na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou que o programa servia para dar dinheiro "a quem se acomoda". Na época, ele disse: "O Bolsa Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder", disse.

Ainda no programa de governo, Bolsonaro defende também a instituição de uma nova carteira de trabalho, verde e amarela, para que os jovens possam escolher entre ela e a atual, azul. A carteira tradicional respeitaria o ordenamento jurídico vigente. A carteira verde e amarela permitiria que contratos individuais prevaleçam sobre a CLT, mantendo os direitos constitucionais.

Em relação à Previdência, o candidato defendeu a introdução paulatina do modelo de capitalização, dando a opção para que os novos participantes escolham entre os dois sistemas. Os que optarem pela capitalização receberão redução de seus encargos trabalhistas.

INVASÕES VIRARIAM TERRORISMO

Em seu programa de governo, Bolsonaro também afirmou que pretende tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro.

Segundo o documento, essa seria uma das medidas para reduzir "homicídios, roubos, estupros e outros crimes". Além disso, Bolsonaro defendeu teses como "prender e deixar preso" para a redução da criminalidade e o "excludente de ilicitude" para policiais que hoje seriam punidos, segundo ele, injustamente. O candidato atribuiu o crescimento da violência no Brasil e em outros países ao Foro de São Paulo, organização que reúne entidades de esquerda da América Latina.

"Os cinco primeiros colocados no ranking de piora: Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Bahia e Ceará, são regiões que passaram a ser governadas pela esquerda ou seus aliados e onde a epidemia de drogas não foi coincidentemente introduzida", afirma Bolsonaro.

Contudo, dos estados citados pelo candidato, o Rio Grande do Norte é governado pelo PSD e o Pará, pelo PSDB. Em um dos trechos do programa, Bolsonaro afirma que "prender e deixar na cadeia salva vidas". O candidato justifica que os estados que mais avançam no combate à criminalidade são Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Este último é governado atualmente pelo Partido Socialista Brasileiro. Antes dele, Agnelo Queiroz, do PT, foi o governador do Distrito Federal.

Segundo Bolsonaro, o Brasil "passará por uma rápida transformação cultural, onde a impunidade, a corrupção, o crime, a vantagem, a esperteza, deixarão de ser aceitos como parte de nossa identidade nacional, pois não mais encontrarão guarida no governo".

"FAMÍLIA, SEJA ELA COMO FOR, É SAGRADA"

Bolsonaro abriu seu programa de governo fazendo um aceno a um Brasil de "diversas opiniões, cores e orientações". Segundo ele, as pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas. O candidato, contudo, destacou que elas não devem interferir em "aspectos essenciais da vida do próximo". Para o deputado federal, a família, "seja ela como for", é sagrada.

"Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome: família! Seja ela como for, é sagrada e o Estado não deve interferir em nossas vidas". Na área de educação, Bolsonaro promete criar um colégio militar em todas as capitais do Brasil nos dois primeiros anos de governo. O candidato afirma que a mudança passa por "expurgar a ideologia de Paulo Freire", além de impedir a aprovação automática.