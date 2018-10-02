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Intenções de voto

Bolsonaro cresce seis pontos entre as mulheres, diz Ibope

Candidato do PSL melhorou desempenho no eleitorado feminino em meio a atos no final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 10:31

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 10:31

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
O crescimento de quatro pontos percentuais nas intenções de voto registrados pelo candidato do PSL à Presidência , Jair Bolsonaro, foi impulsionado pelo aumento no apoio entre as mulheres . De quarta-feira até ontem, o capitão da reserva saiu de 18% no eleitorado feminino para 24%, uma elevação de seis pontos. O aumento maior no segmento feminino aconteceu entre as eleitoras de alta renda do Sudeste, segundo a diretora-executiva do Ibope , Márcia Cavallari, disse à GloboNews. O Ibope foi a campo entre sábado e domingo, quando houve manifestações nas ruas contra e a favor do candidato do PSL.
Desde o início da série histórica , em 20 de agosto, Bolsonaro vinha tendo dificuldades para expandir seu apoio entre as mulheres, marcando no máximo 21%, no levantamento da segunda-feira da semana passada. Entre os homens, o candidato do PSL aumentou o domínio, saindo de 36% para 39%. Haddad manteve os patamares anteriores, apenas com oscilação dentro da margem de erro (21% no eleitorado masculino; 20% no feminino).
Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro e Haddad (PT) estão numericamente empatados. Bolsonaro cresceu quatro pontos e chegou a 42% das intenções de voto, mesmo percentual de Haddad, que se manteve estagnado também nos 42%. Votos brancos e nulos, que eram 16% na pesquisa anterior, passaram para 14%. Os indecisos somam 3% em todos os cenários pesquisados pelo Ibope.
O candidato do PSL também melhorou seu desempenho contra outros três adversários e perderia apenas para Ciro Gomes (PDT). Ciro oscilou positivamente um ponto percentual, chegando a 45% das intenções de voto. Enquanto isso, Bolsonaro cresceu 4 pontos e chegou a 39%, reduzindo a vantagem do pedetista para seis pontos. Neste cenário, o percentual de votos brancos e nulos é o menor entre todas as comparações, caindo para 13%.

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