Bolsonaro cresce seis pontos entre as mulheres, diz Ibope

O crescimento de quatro pontos percentuais nas intenções de voto registrados pelo candidato doà Presidência ,, foi impulsionado pelo aumento no apoio entre as mulheres . De quarta-feira até ontem, o capitão da reserva saiu de 18% no eleitorado feminino para 24%, uma elevação de seis pontos. O aumento maior no segmento feminino aconteceu entre as eleitoras de alta renda do Sudeste, segundo a diretora-executiva do, Márcia Cavallari, disse à GloboNews. O Ibope foi a campo entre sábado e domingo, quando houve manifestações nas ruas contra e a favor do candidato do PSL.