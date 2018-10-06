Bolsonaro cresce em pesquisa CNT/MDA para 1º turno

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança isolada das intenções de voto para a Presidência, seguido por Fernando Haddad (PT), conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (6). Na pesquisa espontânea, Bolsonaro cresceu 8,4 pontos porcentuais, de 25,5% no levantamento revelado no dia 30 de setembro para os atuais 33,9% na simulação de primeiro turno. No mesmo intervalo, Haddad oscilou 0,7 para cima, de 19,7% para 20,4%. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Considerando essa margem, Bolsonaro pode ter entre 31,7% e 36,1%. Já Haddad pode ter entre 18,2% e 22,6%.