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Véspera

Bolsonaro cresce em pesquisa CNT/MDA para 1º turno

A pesquisa divulgada neste sábado (6) foi realizada entre os dias 4 e 5 de outubro de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 18:38

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 18:38

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente Crédito: Agência Brasil / AE
O candidato Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança isolada das intenções de voto para a Presidência, seguido por Fernando Haddad (PT), conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (6). Na pesquisa espontânea, Bolsonaro cresceu 8,4 pontos porcentuais, de 25,5% no levantamento revelado no dia 30 de setembro para os atuais 33,9% na simulação de primeiro turno. No mesmo intervalo, Haddad oscilou 0,7 para cima, de 19,7% para 20,4%. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Considerando essa margem, Bolsonaro pode ter entre 31,7% e 36,1%. Já Haddad pode ter entre 18,2% e 22,6%.
Ciro Gomes (PDT) surge com 7,3% das intenções de voto (de 6,7% antes), seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,1% (de 5%). Marina Silva (Rede) oscilou de 1,2% para 1,1%.
Eis as intenções de voto em cada candidato:
Jair Bolsonaro: 33,9%
Fernando Haddad: 20,4%

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