Bolsonaro cobrou Paulo Guedes sobre 'nova CPMF'

Jair Bolsonaro está internado desde o dia 6 de setembro Crédito: Reprodução

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando do atentado sofrido há duas semanas, Jair Bolsonaro (PSL) ligou logo na manhã desta quarta-feira para cobrar do economista de sua campanha, Paulo Guedes, explicações sobre a proposta de criação de uma "nova CPMF". A informação publicada pelo jornal "Folha de S.Paulo" sobre a proposta exposta por Guedes a um grupo de investidores gerou a primeira crise entre o candidato e aquele a quem nominou de "Posto Ipiranga" para assuntos econômicos.

Bolsonaro não tinha sido consultado sobre o plano e reclamou que a forma como o assunto chegou à imprensa obrigava a campanha a esclarecer de forma detalhada como seria eventual implementação, até porque o candidato já prometeu algumas vezes redução de tributos.

Guedes se comprometeu com o presidenciável a detalhar mais a proposta para passar a ideia de que eventual recriação só ocorreria com o fim de tributos já existentes. Em entrevista ao GLOBO nesta tarde, o economista tratou a tributação sobre movimentações financeiras como uma alternativa em estudo para substituir entre quatro a seis tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados.

Explicou ainda que a proposta concorre com a ideia de criar um imposto sobre valor agregado (IVA), em análise por outros candidatos. Prometeu ainda que seu plano econômico terá o horizonte de baixar a carga tributária de 35% para 25% em dez anos.

Antes mesmo do economista vir a público se explicar, a campanha correu para as redes sociais para dar o tom. Nossa equipe econômica trabalha para redução da carga tributária, desburocratização e desregulamentações. Chega de impostos é o nosso lema! Somos e faremos diferente. Esse é o Brasil que queremos!, diz publicação feita nas contas do presidenciável nas redes.

A surpresa com a proposta não foi apenas do presidenciável. Na mesma terça-feira em que debateu o tributo com investidores, Guedes se reuniu com os principais integrantes da campanha e nada falou sobre o tema. O presidente do PSL de São Paulo, deputado Major Olímpio, também questionou o economista sobre o tema logo pela manhã.

 Ele (Guedes) disse que estava fazendo uma fala com um grupo de pessoas e que a informação vazou por alguém que não entendeu a proposta. Ele me disse que deixou claro que há vários planos e nenhum deles foi submetido, além de ter ressaltado que a decisão será do Bolsonaro. Falou ainda que todas as propostas são para diminuir tributos. A minha preocupação foi tal qual a do Bolsonaro e tal qual a de vocês, que estão repercutindo isso  disse Olímpio.

Presidente licenciado do PSL, Luciano Bivar destacou ser ele próprio defensor da ideia do imposto único, mas reconheceu ter havido uma "confusão" pela forma como o tema veio a público.

 A grande confusão é que saiu como se a proposta fosse criar um novo imposto. E não é recriação, a ideia é se aglutinar vários tributos em um só e reduzir esse manicômio tributário que nós temos. E tudo vai ser submetido ao Bolsonaro, que já deu a diretriz de que precisamos reduzir a tributação  afirmou Bivar.

Outro integrante do núcleo duro da campanha, o general da reserva Augusto Heleno reconheceu que a repercussão não foi boa e destacou que soluções como a da unificação de impostos não virão em um passe de mágica.