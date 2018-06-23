Bolsonaro avalia não comparecer a debates na campanha eleitoral

Jair Bolsonaro avalia não comparecer a debates Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

Líder nas pesquisas de intenções de voto nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, avalia a hipótese de não ir aos debates com outros postulantes ao cargo ao longo da campanha eleitoral. Nos últimos meses, o deputado federal já faltou a eventos em que teria a companhia de adversários e estuda prolongar a estratégia até o fim da eleição.

No lugar do confronto direto, Bolsonaro tem privilegiado agendas em que está cercado por apoiadores e fora dos maiores centros urbanos do país. Na quinta-feira, cumpriu um ritual que se tornou característico na pré-campanha: foi cercado por simpatizantes em um aeroporto  neste caso, o de Campina Grande, na Paraíba  e depois discursou em um carro de som. Vídeos mostrando a recepção na chegada à cidade foram publicados em suas contas nas redes sociais.

 Ainda estou definindo se vou (aos debates). Postura de combate, não decidi ainda. Estou aqui na Paraíba e tenho muitos compromissos  disse Bolsonaro ao jornal O GLOBO na sexta-feira, ironizando.  E se eu não for, não vai dar Ibope, né.

Em abril, o pré-candidato do PSL não foi ao Fórum da Liberdade, que reuniu presidenciáveis em Porto Alegre. No mês seguinte, não participou de um encontro organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos, em Niterói, e de um evento da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, em Gramado (RS)  alegou problemas de agenda nesses dois casos. O parlamentar também faltou à sabatina promovida pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo portal UOL, quando seria entrevistado por jornalistas. Integrantes da equipe do pré-candidato têm se incomodado com o que consideram uma postura excessivamente crítica da imprensa. Em outra ocasião, no entanto, participou da sabatina do jornal Correio Braziliense. Um parlamentar do PSL disse que Bolsonaro vai escolher muito bem para onde vai e para quem dará entrevistas.

A possível ausência nos debates gerou reações dos adversários. Interessado em polarizar com Bolsonaro para atrair parte do seu eleitorado, o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez uma provocação imediata nas redes sociais: divulgou um vídeo com uma montagem em que o rosto do deputado aparece no corpo de uma criança correndo de um lado para o outro com a mensagem adivinha quem está fugindo dos debates. O tucano aposta num confronto direto e, neste contexto, os debates na televisão seriam importantes para a tática da desconstrução.

 Sem dúvida, uma ausência dele prejudica o confronto que Geraldo quer fazer  afirmou um aliado do ex-governador de São Paulo.

Presidente do PDT, que vai lançar Ciro Gomes, Carlos Lupi afirmou que o pré-candidato do PSL é um produto, mas não tem conteúdo:

 É uma clara demonstração de que ele não tem projeto e não tem o quê dizer para a população. Ele é como um castelo de areia, frágil.

Já Marina Silva (Rede) afirmou que não se pode pretender governar o Brasil sem debater propostas com a sociedade. Henrique Meirelles (MDB) ironizou e afirmou que a estratégia é compreensível, porque Bolsonaro não tem nada a dizer. Já Rodrigo Maia (DEM) disse que vai participar de todos os debates, enquanto Álvaro Dias ressaltou que não comentaria a estratégia de adversários.