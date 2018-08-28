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Racismo

Bolsonaro ataca STF no dia do julgamento da denúncia contra ele

Candidato do PSL à Presidência afirmou que magistrados têm 'que se dar ao respeito'; Corte julga caso de preconceito contra quilombolas e refugiados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 14:25

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:25

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
No dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa se tornará réu por racismo o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, o candidato atacou os ministros da Corte durante agenda pública no Rio. O deputado afirmou nesta quarta-feira, 28, que o Supremo tem de respeitar o povo brasileiro e criticou a discussão sobre a descriminalização do aborto para mulheres que façam a interrupção voluntária da gestação até a 12.ª semana da gravidez.
Eles (os ministros do Supremo) têm que ser respeitados? Têm, mas têm que se dar ao respeito também, disse o candidato em visita ao Ceasa da capital fluminense.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga esta tarde uma denúncia contra Bolsonaro pelo crime de racismo. Se a denúncia for acatada, o inquérito será transformado em ação penal, e Bolsonaro passará à condição réu. Caso a denúncia seja aceita, não há previsão que ela seja analisada até o fim da eleição.
Bolsonaro já é réu no STF em outra ação penal, aberta em 2016, em razão de uma entrevista na qual ele disse que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada. Ao jornal Zero Hora, de Porto Alegre, ele declarou em dezembro de 2014 que ela era muito ruim e muito feia e, por esse motivo, não seria merecedora do estupro. Duas ações penais o tornaram réu em razão desses casos.
Nesta quarta, Bolsonaro assumiu uma postura crítica à Corte em relação a análise da terceira denúncia. Ele afirmou que, como deputado federal tem o direito a opinião, os ministros do Supremo têm de respeitar a Constituição. Respeite o Artigo 53 da Constituição. No Artigo 53, diz que eu, como deputado, sou inviolável por qualquer opinião, afirmou o presidenciável do PSL.
De acordo com a denúncia feira da Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro praticou de racismo em uma palestra que deu no clube A Hebraica, do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, considera que ele demonstrou preconceito contra quilombolas e refugiados. Bolsonaro afirmou que "o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas". "Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador eles servem mais", disse Bolsonaro na ocasião.

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