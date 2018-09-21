Bolsonaro apresenta melhora e começa ingerir alimentos pastosos

Jair Bolsonaro segue realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada Crédito: Reprodução | Facebook

O candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, começou a se alimentar com uma dieta pastosa, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein nesta sexta-feira (21). Ele se recupera de uma facada que recebeu em um ato de campanha em juiz de Fora no dia 6.

Segundo os médicos, Bolsonaro começou a recuperar os movimentos intestinais após ter passado por duas cirurgias no local, o que permitiu a mudança de dieta, até ontem apenas líquida. Ainda de acordo com a equipe médica, a aceitação da dieta pastosa é ótima.

O paciente continua sem dor, sem sinais de infecção e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Ainda segundo o boletim, Bolsonaro segue realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada.

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O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade de Terapia Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein.

O paciente evolui com melhora clínica progressiva e sem disfunções orgânicas. Em decorrência da recuperação dos movimentos intestinais, iniciou hoje pela manhã dieta pastosa, com ótima aceitação.

Permanece sem dor, sem sinais de infecção e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Segue realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada.

Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista