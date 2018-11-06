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Equipe de transição

Bolsonaro ameaça dispensar assessor econômico que defende novo imposto

Presidente eleito não gostou de defesa de tributo similar à CPMF pelo economista Marcos Cintra, que recusa comparação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 01:51

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 01:51

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa. Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro ameaçou, na noite desta segunda-feira, afastar o economista Marcos Cintra da equipe de transição do novo governo. Em entrevista ao apresentador José Datena, da Band, Bolsonaro reagiu à informação de que Cintra publicara na internet um artigo defendendo sua proposta de criação de um imposto sobre transações bancárias nos moldes da antiga CPMF. O economista rebate críticas à ideia, argumenta que a comparação com a CPMF é indevida porque sua proposta elimina outros tributos federais e critica a ideia de um Imposto de Valor Agregado (IVA), defendida por outros integrantes da equipe econômica do presidente eleito.
Bolsonaro disse que não admite críticas de dentro de sua equipe e que "quem quiser ser oposição tem que estar fora do meu governo". Ele reiterou que não recriará a CPMF e criticou Cintra por falar sobre temas que não foram acertados ainda com seu principal assessor econômico, Paulo Guedes, que será seu superministro da Economia.
Na última sexta-feira, após reportagem do GLOBO revelar que a equipe do presidente eleito cogitou criar um imposto sobre movimentações financeiras para acabar com a contribuição ao INSS que as empresas recolhem sobre os salários dos funcionários, Bolsonaro usou as redes sociais para desautorizar "quaisquer informações prestadas junto à imprensa por qualquer grupo intitulado 'equipe de Bolsonaro' especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, previdência, etc". A informação de que o plano estava sendo analisado havia sido confirmada por Cintra.
- Esse cara já foi deputado. Está lá na equipe de transição. Já conversei com ele para não falar aquilo que não estiver acertado com o Guedes, comigo - disse o presidente eleito ontem ao ser informado do artigo por Datena, que leu ao vivo uma matéria da Agência Estado no site UOL. - Parece que tem certas pessoas, se é verdade a informação, que não podem ver uma lâmpada e se comportam como mariposa. Não pode haver crítica, não interessa quem seja. Não pode um assessor do Paulo Guedes, que ele confia, fazer críticas. Quem critica é oposição. E quem quer ser oposição tem que estar fora do meu governo. Espero que não seja (verdade a notícia), até porque tenho profundo apreço pelo Marcos Cintra.

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