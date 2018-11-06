Bolsonaro ameaça dispensar assessor econômico que defende novo imposto

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa. Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro ameaçou, na noite desta segunda-feira, afastar o economista Marcos Cintra da equipe de transição do novo governo. Em entrevista ao apresentador José Datena, da Band, Bolsonaro reagiu à informação de que Cintra publicara na internet um artigo defendendo sua proposta de criação de um imposto sobre transações bancárias nos moldes da antiga CPMF. O economista rebate críticas à ideia, argumenta que a comparação com a CPMF é indevida porque sua proposta elimina outros tributos federais e critica a ideia de um Imposto de Valor Agregado (IVA), defendida por outros integrantes da equipe econômica do presidente eleito.

Bolsonaro disse que não admite críticas de dentro de sua equipe e que "quem quiser ser oposição tem que estar fora do meu governo". Ele reiterou que não recriará a CPMF e criticou Cintra por falar sobre temas que não foram acertados ainda com seu principal assessor econômico, Paulo Guedes, que será seu superministro da Economia.

Na última sexta-feira, após reportagem do GLOBO revelar que a equipe do presidente eleito cogitou criar um imposto sobre movimentações financeiras para acabar com a contribuição ao INSS que as empresas recolhem sobre os salários dos funcionários, Bolsonaro usou as redes sociais para desautorizar "quaisquer informações prestadas junto à imprensa por qualquer grupo intitulado 'equipe de Bolsonaro' especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, previdência, etc". A informação de que o plano estava sendo analisado havia sido confirmada por Cintra.