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Investigação

Bolsonaro alega perseguição e diz inquérito sobre tentativa de golpe é 'historinha'

Ex-presidente e mais de 30 outras pessoas foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 17:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2024 às 17:17
Bolsonaro pode ser preso? O que significa o indiciamento e quais são os próximos passos
Bolsonaro pode ser preso? O que significa o indiciamento e quais são os próximos passos Crédito: BBC
O ex-presidente Jair Bolsonaro classificou na tarde deste sábado (23) como "historinha" o inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal indiciou na quinta-feira Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O ex-presidente alegou perseguição.
"Não acredito nessa historinha de golpe. Ninguém viu, sequer, um soldado na rua, ninguém sendo preso, nada. Obviamente, o Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal) inventando narrativas, com sua Polícia Federal bastante criativa", declarou em conversa com apoiadores em Alagoas neste sábado, 23.
Bolsonaro também disse que há "estardalhaços" sobre as informações já identificadas pelo inquirido. "Vai plantar batata. Pelo amor de Deus, deixa de querer perseguir as pessoas por interesse pessoal", afirmou.
A investigação foi iniciada no ano passado e concluída dois dias após a Polícia Federal (PF) prender quatro militares e um policial federal acusados de tentar assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

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