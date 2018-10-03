Bolsonaro afirma acreditar em vitória no primeiro turno

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O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, ainda se recuperando em casa do atentado que sofreu mês passado, reafirmou durante transmissão ao vivo em seu Facebook que acredita na possibilidade de uma vitória no primeiro turno, e pediu engajamento a seus apoiadores.

- Eu peço encarecidamente: vamos trabalhar um pouquinho mais, pessoal. Dá pra gente levar no 1º turno - disse Bolsonaro.

Ao reconhecer que o cenário atual é de um segundo turno contra Fernando Haddad (PT), Bolsonaro aproveitou para atacar o PT, destacando vários pontos de um caderno de teses do Partido dos Trabalhadores, como a desmilitarização da polícia, a revogação da lei da anistia e a reforma agrária.