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Eleição

Bolsonaro afirma acreditar em vitória no primeiro turno

Em transmissão pelo Facebook, candidato do PSL pede que militância trabalhe um pouco mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 02:51

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 02:51

Crédito: Reprodução | Instagram
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, ainda se recuperando em casa do atentado que sofreu mês passado, reafirmou durante transmissão ao vivo em seu Facebook que acredita na possibilidade de uma vitória no primeiro turno, e pediu engajamento a seus apoiadores.
- Eu peço encarecidamente: vamos trabalhar um pouquinho mais, pessoal. Dá pra gente levar no 1º turno - disse Bolsonaro.
Ao reconhecer que o cenário atual é de um segundo turno contra Fernando Haddad (PT), Bolsonaro aproveitou para atacar o PT, destacando vários pontos de um caderno de teses do Partido dos Trabalhadores, como a desmilitarização da polícia, a revogação da lei da anistia e a reforma agrária.
O candidato comemorou também o apoio recebido da Frente Parlamentar Agropecuária, a bancada ruralista, e reiterou sua proposta de fundir as pastas da Agricultura e Meio Ambiente. Bolsonaro destacou ainda a movimentação da Bolsa, afirmando que há confiança do mercado em seu consultor Paulo Guedes, a quem promete entregar um superministério na área da economia.

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