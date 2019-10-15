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Inscrições abertas

Bolsa em Harvard destinada a inovações no jornalismo

Os candidatos selecionados recebem uma bolsa-auxílio de US$ 75 mil (R$ 310.245) para os nove meses que passarão em Harvard

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 08:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2019 às 08:00
Harvard Crédito: Pixabay
A prestigiosa Nieman-Berkman Klein Fellowship, bolsa destinada a projetos que abordem inovações no jornalismo, está com inscrições abertas.
São incentivados projetos que tragam novas formas de financiar o jornalismo, ferramentas inovadoras para noticiar ou uma pesquisa de padrões de consumo de notícias.
Os candidatos selecionados recebem uma bolsa-auxílio de US$ 75 mil (R$ 310.245) para os nove meses que passarão em Harvard.
O inscrito precisa enviar um currículo, com descrição de experiências e objetivos profissionais, uma proposta de estudo que demonstre como sua pesquisa debaterá os novos rumos do jornalismo e três cartas de recomendação.
Os interessados precisam ter domínio da língua inglesa e disponibilidade para morar em Cambridge.
As inscrições vão até 1º de dezembro, através do seguinte link: https://nieman.harvard.edu/fellowships/how-to-apply/.

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