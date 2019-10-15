Bolsa em Harvard destinada a inovações no jornalismo

A prestigiosa Nieman-Berkman Klein Fellowship, bolsa destinada a projetos que abordem inovações no jornalismo, está com inscrições abertas.
São incentivados projetos que tragam novas formas de financiar o jornalismo, ferramentas inovadoras para noticiar ou uma pesquisa de padrões de consumo de notícias.
Os candidatos selecionados recebem uma bolsa-auxílio de US$ 75 mil (R$ 310.245) para os nove meses que passarão em Harvard.
O inscrito precisa enviar um currículo, com descrição de experiências e objetivos profissionais, uma proposta de estudo que demonstre como sua pesquisa debaterá os novos rumos do jornalismo e três cartas de recomendação.
Os interessados precisam ter domínio da língua inglesa e disponibilidade para morar em Cambridge.
As inscrições vão até 1º de dezembro, através do seguinte link: https://nieman.harvard.edu/fellowships/how-to-apply/.