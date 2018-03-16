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Tráfico de drogas

Boliviana é presa em SP com 68 cápsulas de cocaína no estômago

Mulher passou por uma cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba para a retirada da droga

Publicado em 15 de Março de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 22:12
Boliviana é presa com 68 cápsulas de cocaína no estômago Crédito: Polícia Militar Rodoviária | Divulgação
Uma boliviana, detida pela polícia no interior de um ônibus, na rodovia Castelo Branco, em Itu, transportava cerca de um quilo de cocaína acondicionada em 68 cápsulas no interior do próprio estômago. A droga foi descoberta depois que a suspeita foi submetida a um exame de raio-X.
> Meia tonelada de maconha é apreendida em Vila Velha
A mulher passou por uma cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba para a retirada da droga. A imagem da radiografia, divulgada nesta quinta-feira (15) pela Polícia Militar Rodoviária, mostra a quantidade de entorpecente no interior do corpo da suspeita.
> Foragidos da Justiça são presos em ônibus na BR 101 em Mimoso do Sul
A mulher, que não teve a identidade divulgada, viajava na companhia de outra boliviana, que também foi detida durante a blitz do policiamento rodoviário, no km 75 da Castelo. Elas viajavam num ônibus de turismo que havia saído de Corumbá (MS), na divisa com a Bolívia, e seguia para o bairro do Brás, em São Paulo. Com as suspeitas, foram encontradas também porcões de maconha e cocaína presos ao corpo.

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