Boliviana é presa em SP com 68 cápsulas de cocaína no estômago

Boliviana é presa com 68 cápsulas de cocaína no estômago Crédito: Polícia Militar Rodoviária | Divulgação

Uma boliviana, detida pela polícia no interior de um ônibus, na rodovia Castelo Branco, em Itu, transportava cerca de um quilo de cocaína acondicionada em 68 cápsulas no interior do próprio estômago. A droga foi descoberta depois que a suspeita foi submetida a um exame de raio-X.

A mulher passou por uma cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba para a retirada da droga. A imagem da radiografia, divulgada nesta quinta-feira (15) pela Polícia Militar Rodoviária, mostra a quantidade de entorpecente no interior do corpo da suspeita.