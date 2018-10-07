Boletins de urna com votação finalizada divulgam resultado no exterior

De acordo com o TSE, o Boletim de Urna (BU) é um documento que registra os votos recebidos pelos candidatos nas diferentes seções eleitorais. "Encerrada a votação, às 17h (horário local), a urna imprime cinco vias do boletim. O documento impresso traz a identificação da seção eleitoral, bem como o número de eleitores que ali votaram e a quantidade de votos registrados para cada candidato ou partido",