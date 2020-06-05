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Hospital de campanha

Boletim registra infração de medida sanitária em invasão de hospital em SP

Um boletim de ocorrência emitido nesta quinta (4) pela Polícia Civil registrou a invasão do hospital de campanha do Anhembi por deputados estaduais como infração de medida sanitária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 16:12

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:12

Deputados invadiram hospital de campanha no Anhembi, São Paulo
Deputados invadiram hospital de campanha no Anhembi, São Paulo Crédito: Reprodução
Um boletim de ocorrência emitido nesta quinta-feira (4) pela Polícia Civil e obtido pela reportagem registrou a invasão do hospital de campanha do Anhembi por deputados estaduais de São Paulo como infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal.
A pena prevista para a infração é de detenção de um mês a um ano e multa. O artigo 268 trata da infração de determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença contagiosa.
Segundo o boletim de ocorrência, os deputados Adriana Borgo (Pros), Marcio Nakashima (PDT), Leticia Aguiar (PSL), Coronel Telhada (PP) e Sargento Neri (Avante), por volta das 14h, "compareceram ao local visando fiscalizar os trabalhos realizados".
O boletim, feito a partir de depoimento de João Guilherme Moura, gerente administrativo do Iabas (empresa que administra o hospital de campanha), diz que os deputados foram impedidos de entrar, já que não usavam equipamentos exigidos. No entanto, acrescenta que "mesmo assim acabaram desobedecendo a ordem e filmaram o local, inclusive os pacientes hospitalizados".

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Em vídeos divulgados em suas redes sociais, Nakashima afirma que encontrou leitos vazios, alguns sem respiradores, e critica as medidas de isolamento social impostas no estado. Também em vídeo divulgado na internet, Adriana Borgo disse que "não tem doente porcaria nenhuma" no hospital de campanha.
Assim como os demais parlamentares presentes no hospital, ela criticou as medidas de distanciamento social, recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como a principal forma de conter a pandemia enquanto não há remédios ou vacina para a Covid-19. ?
Os vídeos divulgados pelos parlamentares mostram funcionários do hospital pedindo para os deputados e assessores usarem, pelo menos, equipamentos de proteção individual para entrarem nos locais com alto risco de contaminação. "Isso é frescura. A gente não tem medo disso", reclamou Borgo.
Em nota, a Prefeitura afirmou que "os deputados e assessores invadiram o HMCamp do Anhembi de maneira desrespeitosa, agredindo pacientes e funcionários verbal e moralmente, colocando em risco a própria saúde porque inicialmente não estavam usando EPIs e a própria vida dos cidadãos que estão internados e em tratamento na unidade."

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