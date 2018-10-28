  • Boca de urna: Wilson Witzel deve ser eleito novo governador do Rio
Ibope

Boca de urna: Wilson Witzel deve ser eleito novo governador do Rio

Pesquisa indica 55% dos votos válidos para o candidato do PSC e 45% para o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM)
Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:25

A pesquisa de boca de urna do Ibope, realizada neste domingo (28), indica que Wilson Witzel (PSC) será o próximo governador do Rio. No levantamento, o ex-juiz aparece com 55% dos votos válidos e o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM), seu adversário, com 45%.
O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido PSC, Wilson Witzel, em caminhada na zona central da cidade, um dia após a votação do primeiro turno Crédito: JORGE HELY
Foram ouvidas 2.600 pessoas para o levantamento, que tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00398/2018, a pesquisa tem nível de confiança de 99%.
Witzel surpreendeu adversários e analistas políticos ao liderar o primeiro turno, favorecido pela "onda bolsonarista", com 41,28%, frente a 19,56% do rival, que até então despontava na dianteira de sondagens para o Palácio Guanabara. O resultado levou Paes a uma postura mais incisiva, de ataques ao ex-juiz.
Nos últimos dez dias de campanha, a diferença de intenções de voto nos dois caiu 12 pontos percentuais - o que indicou o acirramento da disputa ao cargo. Neste sábado (27), o Ibope estimou o ex-juiz à frente por 54% a 46% dos votos válidos, enquanto o Datafolha apontou vantagem de Witzel por 53% a 47%.
Na manhã deste domingo, o candidato Wilson Witzel foi votar com três filhos e a mulher, Helena Witzel, ao Ginásio Hugo Padula, no Grajaú Country Club, na Zona Norte da capital. Em breve entrevista, o ex-juiz federal lembrou do "sacrifício" da carreira de magistratura para resgatar "a moralidade e a esperança" na política. Ele minimizou o resultado das pesquisas da última semana e reiterou que gostaria de comandar o Rio com Jair Bolsonaro (PSL) na Presidência.
Já o candidato Eduardo Paes (DEM) votou , também pela manhã, no Gávea Country Club, Zona Sul da cidade, com a mulher e os filhos. Aproveitou para agradecer o apoio de opositores, que se uniram à sua campanha, segundo ele, por acreditarem em seu "espírito democrático". O ex-prefeito do Rio celebrou a guinada da candidatura na reta final do pleito, mas baixou o tom de críticas contra o rival. Ele frisou, na ocasião, que era a disputa entre um político experiente contra um adversário desconhecido do eleitorado fluminense.
A disputa acirrada pelo governo do Rio leva Witzel e Paes a pedirem ajuda aos céus. Depois de votar, Witzel foi à Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, padroeiro das causas impossíveis e também do Flamengo. Bem cedo, Paes foi à tradicional Igreja da Penha, na Zona Norte, conhecida por sua longa escadaria, onde cantou um hino religioso, que dizia que "haverá um milagre".

