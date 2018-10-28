Boca de urna em SP aponta empate técnico entre Doria e França

Segundo a pesquisa de boca de urna do Ibope divulgada neste domingo (28), a eleição de São Paulo ainda está indefinida. O tucano João Doria e o atual governador, Márcio França, permanecem tecnicamente empatados no limite da margem de erro, com 52% para Doria e 48% para França. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

O resultado indica uma mudança na curva de crescimento revelada pelas pesquisas divulgadas na véspera pelo Ibope e o Datafolha. Elas também apontavam empate técnico entre o candidato do PSB e o tucano, mas com crescimento de França.

João Doria e Márcio França Crédito: Reprodução

Durante todo o segundo turno, a disputa foi acirrada entre Márcio França e João Doria. A eleição também representa a principal disputa para o PSDB nacionalmente: o partido, que perdeu a eleição presidencial - Geraldo Alckmin ficou em 4º no primeiro turno - luta também para não sair do comando do maior colégio eleitoral do país pela primeira vez em 24 anos.

Internamente, uma vitória de Doria também significaria uma mudança ideológica no partido, com nomes tradicionais como o próprio Alckmin provavelmente se afastando da liderança da sigla.