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Ibope

Boca de urna em SP aponta empate técnico entre Doria e França

Levantamento aponta 52% dos votos para Doria e 48% para França
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 20:26

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:26

Segundo a pesquisa de boca de urna do Ibope divulgada neste domingo (28), a eleição de São Paulo ainda está indefinida. O tucano João Doria e o atual governador, Márcio França, permanecem tecnicamente empatados no limite da margem de erro, com 52% para Doria e 48% para França. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.
O resultado indica uma mudança na curva de crescimento revelada pelas pesquisas divulgadas na véspera pelo Ibope e o Datafolha. Elas também apontavam empate técnico entre o candidato do PSB e o tucano, mas com crescimento de França.
João Doria e Márcio França Crédito: Reprodução
Durante todo o segundo turno, a disputa foi acirrada entre Márcio França e João Doria. A eleição também representa a principal disputa para o PSDB nacionalmente: o partido, que perdeu a eleição presidencial - Geraldo Alckmin ficou em 4º no primeiro turno - luta também para não sair do comando do maior colégio eleitoral do país pela primeira vez em 24 anos.
Internamente, uma vitória de Doria também significaria uma mudança ideológica no partido, com nomes tradicionais como o próprio Alckmin provavelmente se afastando da liderança da sigla.
França, por sua vez, tenta se manter no governo após assumir o cargo em abril.

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