Boca de urna em Minas indica vitória de Romeu Zema com 66% dos votos

Pesquisa boca de urna feita pelo Ibope neste domingo (28) aponta a vitória de Romeu Zema (Novo) com 66% dos votos válidos para governador de Minas Gerais. Durante o primeiro turno, o empresário se colocou como o candidato antipetista e surfou na onda do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB) disputam o segundo turno em Minas Crédito: Reprodução

Segundo o levantamento, Antonio Anastasia tem 34% dos votos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto ouviu 3.200 eleitores.

Nos votos totais, brancos/nulos/indecisos são 13%. O nível de confiança é de 99%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 99% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no TRE com o número MG-01759-2018 e no TSE com BR06445/2018.