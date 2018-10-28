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Ibope

Boca de urna em Minas indica vitória de Romeu Zema com 66% dos votos

Durante o primeiro turno, o empresário se colocou como o candidato antipetista e surfou na onda bolsonarista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 20:55

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:55

Pesquisa boca de urna feita pelo Ibope neste domingo (28) aponta a vitória de Romeu Zema (Novo) com 66% dos votos válidos para governador de Minas Gerais. Durante o primeiro turno, o empresário se colocou como o candidato antipetista e surfou na onda do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ).
Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB) disputam o segundo turno em Minas Crédito: Reprodução
Segundo o levantamento, Antonio Anastasia tem 34% dos votos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto ouviu 3.200 eleitores.
Nos votos totais, brancos/nulos/indecisos são 13%. O nível de confiança é de 99%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 99% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no TRE com o número MG-01759-2018 e no TSE com BR06445/2018.
Zema deslanchou na última semana do primeiro turno, sendo o campeão de votos no estado, com 4,1 milhões, 42,7% do eleitorado mineiro. Em segundo lugar, o senador Antônio Anastasia (PSDB) foi escolhido por 2,8 milhões de mineiros, o que representou 29,06% dos votos.

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