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Crime

Boca de urna é crime eleitoral de maior incidência no país

Até as 12 horas foram registradas 71 ocorrências em todo o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 17:00

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 17:00

A boca de urna é o crime de maior incidência até o momento, de acordo com boletim parcial divulgado pelo Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018 (CICCE), em Brasília. Até as 12 horas foram registradas 71 ocorrências em todo o país.
O boletim também registra 65 casos de propaganda eleitoral irregular, 19 flagrantes de transporte irregular de eleitores e 10 de compra de votos. O documento não informa os estados onde esses crimes contra a lei eleitoral ocorreram.
Composto por 14 instituições e órgãos parceiros, o centro tem como objetivo subsidiar a atuação da Polícia Federal, como polícia judiciária eleitoral, e a Justiça Eleitoral durante a realização dos dois turnos das eleições. O CICCE está funcionando desde segunda-feira (1º).

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