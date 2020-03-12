Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • BNDES testará plano para trabalho remoto por causa de coronavírus
Medidas preventivas

BNDES testará plano para trabalho remoto por causa de coronavírus

Conforme um comunicado interno distribuído para os funcionários, já na segunda, cerca de 400 funcionários trabalharão de casa, 'executando os processos críticos' do banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:35

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:35

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) começará na próxima segunda-feira, 16, uma simulação de contingência em sua sede, no Rio, para preparar a instituição para possíveis impactos de eventual agravamento da pandemia do novo coronavírus, incluindo testes para adotar trabalho remoto.
Conforme um comunicado interno distribuído para os funcionários, já na segunda, cerca de 400 funcionários trabalharão de casa, "executando os processos críticos" do banco. Terça e quarta-feira, outros 1.100 empregados passarão a executar suas atividades de casa, orientados por suas chefias. Até que, na sexta, 20, todos os empregados deverão executar suas atividades de casa.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Independentemente do cronograma, empregados acima de 60 anos, gestantes ou pessoas com situação de risco para o coronavírus trabalharão de casa durante todos os dias da próxima semana. Estagiários e menores aprendizes serão liberados do trabalho durante todo o período de simulação.

Veja Também

Aulas são suspensas em mais da metade da Europa por causa do coronavírus

Alcolumbre fará teste de coronavírus e avalia suspender votações no Senado

O comunicado frisa que "durante o período de realização de trabalho remoto, os empregados devem permanecer em suas residências à disposição da instituição".
Além disso, todas as viagens nacionais e internacionais e eventos no edifício sede do BNDES previstos para a semana que vem serão cancelados. Também serão canceladas todas as visitas de trabalho ou participação em eventos externos.
Casos excepcionais de viagens e visitas externas serão analisados pelo Gabinete da Presidência. "Empregados e familiares que apresentem algum dos sintomas (tosse, dificuldade respiratória, falta de ar e/ou febre) devem procurar o seu médico", diz o comunicado.

Veja Também

Coronavírus: Macron anuncia fechamento de creches, escolas e universidades

Gabriela Pugliesi confirma resultado positivo para coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados