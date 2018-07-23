Bloquinho de cinco partidos fecha apoio a Casagrande

Representantes dos cinco partidos do bloquinho declaram apoio a Casagrande. Crédito: Divulgação

Os cinco partidos que compõem o chamado "bloquinho"  PV, PTC, PSC, PPL e Avante  definiram que vão caminhar com o ex-governador e pré-candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB) nas eleições de outubro. O grupo, que começou a ser formado no ano passado para eleger ao menos um nome na Câmara dos Deputados, se declarava independente ao governador Paulo Hartung (MDB).

O bloquinho articula para se somar a mais dois partidos em uma "perna" (composição) para a disputa de deputado federal. PDT, PHS e PRP são as três siglas que conversam com o grupo. Caso se unam, eles ainda deverão se dividir em "mais duas ou três" pernas para a disputa de deputados estaduais. No total, o bloco pretende lançar cerca de 120 candidaturas para o cargo de deputado estadual e outras 20 para as vagas de deputado federal.

Eles se unem na base de Casagrande ao PSDC, PPS, PP, PCdoB e PHS, que já haviam declarado apoio ao ex-governador. A tendência é que nos próximos dias os partidos aliados ao socialista se reúnam para definir as pernas proporcionais.

O presidente do PV no Espírito Santo, Fabrício Machado (PV), disse que a aliança com Casagrande segue uma linha ideológica do partido, que sempre esteve próximo do PSB.

"Nós abrimos conversas com o economista Aridelmo Teixeira (PTB), do grupo do do governo, e com a senadora Rose de Freitas (Podemos), mas preferimos fechar com Casagrande, por conta da questão da proporcionalidade para montar uma chapa mais forte, com um leque maior de partidos na coligação que nos dá confiança para eleger alguém na Assembleia", afirmou.

Para o presidente do PSC no Estado, Reginaldo Almeida, o bloco deverá eleger dois nomes na Câmara. Descrito nos bastidores como um grupo que migrou da base de Hartung, Almeida diz, no entanto, que o bloco se mantinha como independente.

Não éramos alinhados com o governador, até porque não tínhamos representação na Assembleia. A gente se mantinha como independente. Ouvimos a Rose de Freitas e o Aridelmo Teixeira e, hoje pela manhã, fechamos que iremos caminhar junto com Renato Casagrande. Nosso objetivo agora é compor com mais dois partidos para viabilizar nosso projeto de eleger um ou dois deputados federais Reginaldo Almeida - Presidente estadual do PSC

e com o PSDB. O PTB, que também fazia parte do bloco, mantém a pré-candidatura de Aridelmo Teixeira para a disputa do Palácio Anchieta e cogita se lançar até sem o apoio de ninguém. O encontro entre lideranças do bloquinho e a equipe do ex-governador aconteceu às 11h desta segunda-feira (23), em um escritório de Casagrande, em Vitória. O PSB também está próximo de um acerto com o DEM