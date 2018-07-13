Bloquinho aguarda decisão de governistas

Renato Casagrande se reuniu com lideranças políticas Crédito: Ronaldo Almeida/PTC

O bloco formado pelos partidos PSC, PTC, PTB, PV, PPL, Avante (ex-PTdoB) para a eleição proporcional deve aguardar as lideranças governistas decidirem qual será o candidato ao governo do Estado para só depois decidir em qual aliança majoritária estará.

"Não dá para tomar uma decisão dessas sem conversar com todo o mundo", afirmou o presidente do PTB, Serjão Magalhães. "Vamos esperar. Vamos ouvir todos", complementou o presidente do PV, Fabrício Machado.

Os líderes do bloco já haviam conversado com a senadora Rose de Freitas (Podemos).

Nesta quinta-feira (12), os seis partidos se reuniram com o pré-candidato Renato Casagrande (PSB). De acordo com o presidente do PSC, Reginaldo Almeida, o socialista mostrou-se interessado em ter o apoio do bloco tanto para a eleição quanto para governar, caso eleito.

"Ele colocou que precisa desse bloco para um futuro governo, o interesse em ter apoio no possível futuro governo. Não se falou de espaços. Falou-se em governar junto. E também do apoio na Assembleia", comentou Reginaldo Almeida.

O bloco acredita que, com a soma dos votos, conseguirá eleger pelo menos um deputado federal e de cinco a seis deputados estaduais.