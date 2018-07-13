Bloquinho aguarda decisão de governistas

O bloco formado pelos partidos PSC, PTC, PTB, PV, PPL, Avante (ex-PTdoB) para a eleição proporcional deve aguardar as lideranças governistas decidirem qual será o candidato ao governo do Estado para só depois decidir em qual aliança majoritária estará.
"Não dá para tomar uma decisão dessas sem conversar com todo o mundo", afirmou o presidente do PTB, Serjão Magalhães. "Vamos esperar. Vamos ouvir todos", complementou o presidente do PV, Fabrício Machado.
Os líderes do bloco já haviam conversado com a senadora Rose de Freitas (Podemos).
Nesta quinta-feira (12), os seis partidos se reuniram com o pré-candidato Renato Casagrande (PSB). De acordo com o presidente do PSC, Reginaldo Almeida, o socialista mostrou-se interessado em ter o apoio do bloco tanto para a eleição quanto para governar, caso eleito.
"Ele colocou que precisa desse bloco para um futuro governo, o interesse em ter apoio no possível futuro governo. Não se falou de espaços. Falou-se em governar junto. E também do apoio na Assembleia", comentou Reginaldo Almeida.
O bloco acredita que, com a soma dos votos, conseguirá eleger pelo menos um deputado federal e de cinco a seis deputados estaduais.
O presidente do PSB, Luiz Ciciliotti, que esteve na reunião do grupo com Casagrande, confirmou o interesse em levar o bloco para a aliança com Casagrande. "Temos interesse em todos os que queiram contribuir com o nosso projeto", disse.