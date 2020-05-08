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Coronavírus

Bloqueio total já atinge ao menos 6,8 milhões de brasileiros

Nesta semana, o ministro da Saúde, Nelson Teich admitiu, pela primeira vez, que locais mais afetados pela pandemia devem endurecer o confinamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 12:00

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 12:00

As medidas de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus têm dividido a opinião de cientistas
O lockdown é o termo usado para designar o fechamento das cidades Crédito: Pixabay
Ao menos 6,8 milhões de brasileiros já vivem em cidades sob regime de bloqueio completo por causa do novo coronavírus. A medida está em vigor em três capitais, São Luís, Belém e Fortaleza, mas também é alvo de estudo ou foi aplicada parcialmente em outros 13 Estados, incluindo Rio e São Paulo.
O lockdown, termo usado para designar o fechamento das cidades, é considerado o último recurso contra o avanço da Covid-19 e foi adotado em outros países, como Itália e Espanha. Com modelo mais rígido de isolamento, os moradores só podem sair de casa em casos autorizados, como para comprar alimento, remédio ou ir ao médico, sob pena de multa ou até de responder a ações penais.
Nesta semana, o ministro da Saúde, Nelson Teich admitiu, pela primeira vez, que locais mais afetados pela pandemia devem endurecer o confinamento. Dez Estados são responsáveis por 90,6% dos óbitos registrados no Brasil. Entre eles, Maranhão, Pará e Ceará já anunciaram fechamento de 15 cidades. Na Bahia e no Rio, os prefeitos das capitais anunciaram "lockdown parcial", com bloqueios em alguns bairros.

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Com os sistemas de saúde já sobrecarregados, Pernambuco e Amazonas chegaram a pedir o fechamento, mas a medida foi negada pela Justiça. Os governos de São Paulo e Espírito Santo admitem a possibilidade de restringir mais o isolamento social. No Paraná, o 10.º no ranking de vítimas por coronavírus, o prefeito de Curitiba afastou a hipótese até o momento.
Em Fortaleza, o "confinamento obrigatório" passa a valer hoje imposto por decretos publicados pelo prefeito e pelo governador (mais informações nesta página). "Nas poucas vezes que saí de casa percebi que o isolamento social em Fortaleza não está acontecendo da forma correta", diz a professora Fernanda Valente, de 41 anos, que aprova a medida. No Pará, o bloqueio total começou a valer ontem. A decisão inclui Belém, além de municípios da região metropolitana e do interior.
A primeira iniciativa ocorreu no Maranhão - após decisão da Justiça, que foi acatada pelo governador Flávio Dino (PCdoB). Sob argumento de ocupação total de leitos, São Luís e as cidades vizinhas São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar foram fechadas.

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O lockdown começou a valer na terça-feira e bloqueios foram adotados. Para circular, as pessoas precisam estar de máscara e comprovar, por documento, que trabalham em serviço essencial ou precisam sair de casa por abastecimento ou socorro. Parcial.
No Rio, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) anunciou "lockdown parcial" a partir da zona oeste, região onde há mais aglomerações. A medida foi tomada após o Ministério Público encaminhar relatório da Fiocruz defendendo a adoção urgente de medidas rígidas de isolamento. O governador Wilson Witzel (PSC) vem sendo pressionado a adotar o bloqueio total. Ele acredita, porém, que cabe a cada município impor medidas restritivas.

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