Bloco governista ainda faz 'ajustes' para achar candidato

César Colnago Crédito: Divulgação

Há dois dias em busca de um candidato ao Palácio Anchieta, após Amaro Neto (PRB) e Ricardo Ferraço (PSDB) não toparem a empreitada, o grupo governista segue com as mesmas cartas sobre a mesa e ainda sem comemorar uma solução que seja consenso e atraente.

Até terça-feira (17), faltavam ajustes, mas seguiam em alta os nomes do vice-governador César Colnago (PSDB) e o do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB). O primeiro ganhou mais força ao longo do dia. Ambos fizeram duas reuniões e a nova expectativa é para alguma confirmação hoje.

Ao menos PRB, PSDB, PTB, PMDB e PROS já teriam dado o sinal verde à chapa majoritária formada pela dupla.

Segundo Aridelmo, os ajustes faltantes seriam nas chapas proporcionais, sem detalhar os obstáculos que impediam a confirmação oficial. Já encontramos um caminho. Tem ajustes a serem feitos, mas é coisa fina. O importante é manter o grupo junto. Tenho certeza que vai ficar. O grupo é vencedor, tem mostrado isso ao longo da caminhada, afirmou.

O secretário-geral do PSD, Neucimar Fraga, revelou que Aridelmo não se opôs a ser vice de Colnago e descartou rebelião na base por conta do nível de competitividade da chapa.

Mesmo que o desempenho para o governo não seja o que nós desejamos, se elegermos dois senadores, quatro deputados federais e 12 estaduais, vemos que é um grupo forte na política do Estado, disse.

Desde que o governador Paulo Hartung (MDB) anunciou que não tentaria a reeleição, os governistas tentam impedir o rompimento da base.

No final da noite, os principais porta-vozes do bloco, composto por dez partidos, não atenderam os telefones.

Presidente do PTB, Serjão Magalhães confirmou que a solução sairá com Colnago ou Aridelmo na cabeça da chapa e descartou interesse dos aliados em transferir o apoio para a também pré-candidata Rose de Freitas (Podemos). O grupo acha que tem competência para apoiar um elemento de dentro do próprio grupo, disse, antes de ponderar: temos mais de cinco minutos de tempo de TV. Rose tem poucos segundos.

"TENTAMOS TRABALHAR COLNAGO", DIZ HARTUNG

Em entrevista ontem à rádio CBN Vitória, o governador Paulo Hartung (MDB) disse que tentou trabalhar dois nomes para sucedê-lo no governo: o ex-secretário de Transparência Eugênio Ricas e o vice-governador César Colnago (PSDB). O emedebista disse que Colnago foi um vice extraordinário, enquanto Ricas demonstrou capacidade de oratória.