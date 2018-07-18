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Eleição

Bloco governista ainda faz 'ajustes' para achar candidato

Colnago e Aridelmo podem formar a chapa da base aliada para disputar a eleição

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 02:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 02:08
César Colnago Crédito: Divulgação
Há dois dias em busca de um candidato ao Palácio Anchieta, após Amaro Neto (PRB) e Ricardo Ferraço (PSDB) não toparem a empreitada, o grupo governista segue com as mesmas cartas sobre a mesa e ainda sem comemorar uma solução que seja consenso e atraente.
Até terça-feira (17), faltavam ajustes, mas seguiam em alta os nomes do vice-governador César Colnago (PSDB) e o do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB). O primeiro ganhou mais força ao longo do dia. Ambos fizeram duas reuniões e a nova expectativa é para alguma confirmação hoje.
Ao menos PRB, PSDB, PTB, PMDB e PROS já teriam dado o sinal verde à chapa majoritária formada pela dupla.
Segundo Aridelmo, os ajustes faltantes seriam nas chapas proporcionais, sem detalhar os obstáculos que impediam a confirmação oficial. Já encontramos um caminho. Tem ajustes a serem feitos, mas é coisa fina. O importante é manter o grupo junto. Tenho certeza que vai ficar. O grupo é vencedor, tem mostrado isso ao longo da caminhada, afirmou.
O secretário-geral do PSD, Neucimar Fraga, revelou que Aridelmo não se opôs a ser vice de Colnago e descartou rebelião na base por conta do nível de competitividade da chapa.
Mesmo que o desempenho para o governo não seja o que nós desejamos, se elegermos dois senadores, quatro deputados federais e 12 estaduais, vemos que é um grupo forte na política do Estado, disse.
Desde que o governador Paulo Hartung (MDB) anunciou que não tentaria a reeleição, os governistas tentam impedir o rompimento da base.
No final da noite, os principais porta-vozes do bloco, composto por dez partidos, não atenderam os telefones.
Presidente do PTB, Serjão Magalhães confirmou que a solução sairá com Colnago ou Aridelmo na cabeça da chapa e descartou interesse dos aliados em transferir o apoio para a também pré-candidata Rose de Freitas (Podemos). O grupo acha que tem competência para apoiar um elemento de dentro do próprio grupo, disse, antes de ponderar: temos mais de cinco minutos de tempo de TV. Rose tem poucos segundos.
"TENTAMOS TRABALHAR COLNAGO", DIZ HARTUNG
Em entrevista ontem à rádio CBN Vitória, o governador Paulo Hartung (MDB) disse que tentou trabalhar dois nomes para sucedê-lo no governo: o ex-secretário de Transparência Eugênio Ricas e o vice-governador César Colnago (PSDB). O emedebista disse que Colnago foi um vice extraordinário, enquanto Ricas demonstrou capacidade de oratória.
O César é um extraordinário vice-governador que nós temos. Aonde assumiu não deixou a peteca cair. Mas eu quero fazer uma ressalva: essa construção não é da minha competência... Essa construção tem que ser feita pelos líderes partidários", disse. (Rafael Silva)

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