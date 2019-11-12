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Crise no PSL

Bivar: qualquer turbulência no sistema partidário é preocupante

Luciano Bivar, disse não ter sido informado sobre a provável saída do presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 12:15

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 12:15

Grupos ligados a Luciano Bivar e a Jair Bolsonaro travam briga doméstica no PSL Crédito: Imagens: Presidência e Agência Câmara
O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, disse na manhã desta terça-feira (12), não ter sido informado sobre a provável saída do presidente Jair Bolsonaro do partido.
"Tudo que faça qualquer turbulência no sistema partidário é preocupante. Eu acho que o sistema partidário é a base da nossa democracia. São as instituições que estão em funcionamento normal dentro de um Estado de direito", disse Bivar ao chegar para a cerimônia de promulgação da reforma da Previdência.

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Ele ainda mandou um recado a Bolsonaro afirmando que a reforma "está na conta do Congresso Nacional". Bivar evitou comentar se o partido vai requerer o mandato de deputados que desembarcarem da legenda. "Não posso raciocinar sob hipótese."

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