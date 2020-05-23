BH começa reabertura gradual do comércio a partir da segunda-feira (25)

Em anúncio feito na sexta-feira (22), a prefeitura de Belo Horizonte confirmou a data do dia 25 de maio para começar o processo de reabertura gradual do comércio da capital. Pelo decreto de março, só serviços essenciais eram autorizados a funcionar.

O decreto publicado permite reabertura de comércios como salões de beleza, artigos de papelaria, livraria e fotográficos, brinquedos e artigos recreativos, veículos automotores, tecidos e armarinho, entre outros.

Podem abrir estabelecimentos que tenham acesso direto de pedestres à rua. Há faixas de horário de funcionamento definidas no decreto para cada tipo de comércio, a maioria funcionando entre 11h e 19h.

Medidas de prevenção e higienização são condições para a retomada, segundo o governo, incluindo uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações em espaços coletivos e no transporte público.

Seguem fechados shoppings, lojas de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - a prefeitura diz que outro grupo de atividades, ainda em avaliação, tem previsão de retorno a partir do dia 1º de junho.

O decreto diz ainda que a regressão de fase pode ocorrer a qualquer momento, conforme avaliação dos indicadores epidemiológicos na capital. BH registra até essa sexta 1.312 casos confirmados e 39 mortes - Minas tem 5.995 casos e 201 mortes.

Segundo o secretário de saúde Jackson Pinto, a fiscalização na cidade será intensificada, já que aumentará o número de pessoas circulando.

Até quarta-feira, a Guarda Municipal havia realizados 24.332 abordagens a estabelecimentos - 12.957 fecharam ao saberem que estavam em desacordo com decreto e 51 tiveram alvará recolhido.

Lista de setores que podem voltar a funcionar:

* Comércio varejista de artigos de iluminação;

* Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

* Utensílios, móveis e equipamentos domésticos, exceto eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

* Tecidos e armarinho;

* Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;

* Limpeza e Conservação;

* Artigos de papelaria, livraria e fotográficos;

* Brinquedos e artigos recreativos;

* Bicicletas e triciclos, peças e acessórios;

* Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

* Veículos automotores;

* Peças e acessórios para veículos automotores;

* Pneumáticos e câmaras-de-ar;

* Comércio atacadista dos artigos de comércio varejista permitidos na fase 1, a partir de 25 de maio;

* Cabeleireiros, manicure e pedicure;