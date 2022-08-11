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Folha de São Paulo

Bela Gil diz que Brasil vive em 2022 um cenário meio fantasmagórico’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Bela Gil, o momento pelo qual o Brasil vive hoje "parece uma coisa mascarada, as pessoas não enxergam a ameaça de maneira clara coisa"....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:20

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Bela Gil, o momento pelo qual o Brasil vive hoje "parece uma coisa mascarada, as pessoas não enxergam a ameaça de maneira clara coisa".
Mas o risco de ruptura institucional existe, ainda que seja "meio fantasmagórico", disse uma das personalidades que assinaram o manifesto pela democracia lido nesta quinta-feira (11) no campus de direito da USP.
"[O risco] chega e você acha que veio do nada, mas não veio."
Essa ameaça, para a filha de Gilberto Gil que se filiou ao PSOL, atende por Jair Bolsonaro. "O pessoal de esquerda tem que estar atento e forte", ela disse ao lado do presidente de seu partido, Juliano Medeiros. "Esse momento é de suma importância para que não voltemos a tempos sombrios."

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