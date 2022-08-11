Bela Gil diz que Brasil vive em 2022 um cenário meio fantasmagórico’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Bela Gil, o momento pelo qual o Brasil vive hoje "parece uma coisa mascarada, as pessoas não enxergam a ameaça de maneira clara coisa".

Mas o risco de ruptura institucional existe, ainda que seja "meio fantasmagórico", disse uma das personalidades que assinaram o manifesto pela democracia lido nesta quinta-feira (11) no campus de direito da USP.

"[O risco] chega e você acha que veio do nada, mas não veio."