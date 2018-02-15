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'Recém detido'

Bebê de três dias é mantido preso após mãe parir na cadeia

Jovem de 24 anos foi presa junto com o marido, de 48, com 90 gramas de maconha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 11:06

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 11:06

- Crédito: Divulgação/Fiocruz
Um bebê de apenas três dias está preso com a mãe no 8º Distrito Policial, no Brás, em São Paulo. Jessica Monteiro, 24 anos, e o marido Oziel Gomes da Silva, de 48, foram detidos por tráfico de drogas na última sexta-feira em flagrante com cerca de 90 gramas de maconha.
No domingo, quando estava marcada a audiência de custódia, Jessica entrou em trabalho de parto e foi escoltada até o Hospital Municipal Inácio Proença de Gouveia, onde deu à luz ao filho. O advogado compareceu à audiência pedindo a liberdade de Jéssica. O juiz Claudio Salvetti D'Angelo, no entanto, negou. As informações são da rádio CBN.
O delegado responsável pelo caso, José Willy Giaconi Júnior, já fez o pedido à Justiça para remover a mãe e o bebê da cadeia para um local "um pouco mais adequado". Procurada pelo GLOBO, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que está apurando o caso.
Segundo a CBN, o advogado de Jessica disse também que pediu relaxamento da prisão, também negado pela Justiça.

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